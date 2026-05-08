 2026-05-06T12:44:31.715Z

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Bayernliga LIVE: Landsberg kann im Kampf um die Meisterschaft vorlegen

33. Spieltag der Bayernliga Süd

von Luca Hayden · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Der TSV Landsberg kann im Kampf um die Meisterschaft vorlegen.
Der TSV Landsberg kann im Kampf um die Meisterschaft vorlegen. – Foto: Robert Geisler

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Schnappt sich der TSV Landsberg sogar noch die Meisterschaft in der Bayernliga Süd? Aktuell ist der TSV punktgleich mit den Junglöwen und kann gegen Heimstetten vorlegen. Außerdem trifft Erlbach auf Schalding-Heining und Geretsried ist zu Gast bei Sturm Hauzenberg.

Spiele am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
19:00

Heute, 19:30 Uhr
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
19:30

Heute, 19:30 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
19:30

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
15:30