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Bayernliga LIVE: Landsberg kann im Kampf um die Meisterschaft vorlegen
33. Spieltag der Bayernliga Süd
von Luca Hayden · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Der TSV Landsberg kann im Kampf um die Meisterschaft vorlegen. – Foto: Robert Geisler
Schnappt sich der TSV Landsberg sogar noch die Meisterschaft in der Bayernliga Süd? Aktuell ist der TSV punktgleich mit den Junglöwen und kann gegen Heimstetten vorlegen. Außerdem trifft Erlbach auf Schalding-Heining und Geretsried ist zu Gast bei Sturm Hauzenberg.