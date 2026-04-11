Bayernliga LIVE: Landsberg gegen Nördlingen - Heimstetten bei Türkspor

Will den Anschluss auf 1860 II nicht verlieren: Der TSV Landsberg. – Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke

Am Samstag will Landsberg gegen Nördlingen auf drei Punkte auf den Tabellenführer 1860 II heranrücken, die Junglöwen haben spielfrei. Der Dritte Kirchanschöring empfängt Ismaning, Schwaig gastiert beim Schlusslicht Türkgücü München. Heimstetten reist nach Augsburg zu Türkspor, Deisenhofen misst sich mit Gundelfingen. Der Spieltag in der Übersicht.

Heute, 15:00 Uhr Türkgücü München Türkgücü Mün FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig 15:00 PUSH

Heute, 15:00 Uhr Türkspor Augsburg TürkAugsburg SV Heimstetten Heimstetten 15:00 PUSH

Spiele am Freitag:

Der FC Pipinsried schlägt den SV Schalding-Heining souverän. Nach einer torlosen ersten Hälfte kamen die Gastgeber mit Schwung aus der Kabine und schlug dirkt zu. Sebastian Keßler bestrafte die schläfrige Schaldinger Hintermannschaft und markierte das 1:0 (47.). In der Folge blieb Pipinsried die tonangebende Mannschaft und belohnte sich in der 71. Minute mit dem 2:0.

Für die Vorentscheidung sorgte kurz darauf eine gelb-rote Karte für Mohamed Bekaj. Die Hoffnung der Gäste auf eine Aufholjagd war damit dahin. In der Nachspielzeit stellte Jaroud Kanze per Elfmeter dann noch den 3:0-Endstand her. Pipinsried ist mit dem Sieg nach zuletzt zwei Pleiten am Stück zurück in der Erfolgsspur.

FC Pipinsried – SV Schalding-Heining 3:0

FC Pipinsried: Enrique Bösl, Sebastian Keßler (93. Thomas Wolf), Benedikt Lobenhofer, Max Dombrowka, Tobias Schröck, Tobias Reithmeir, Fabian Benko (80. Dominik Neisser), Mario Götzendörfer (87. Kubilay Celik), Alexander Lungwitz, Nenad Petkovic (68. Jaroud Kanze), Florian Gebert (77. Benedikt Wiegert)

SV Schalding-Heining: Kaan Gülcü, Daniel Zillner, Markus Tschugg, Christoph Szili (62. Michael Dietl), Mohamed Bekaj, Manuel Mörtlbauer, Noel Tanzer, Elion Haxhosaj (62. Quirin Stiglbauer), Markus Gallmaier (81. Fabian Stahl), Fabian Schnabel (89. Tobias Gilian), Patrick Drofa (82. Erkam Hoxha)

Tore: 1:0 Sebastian Keßler (47.), 2:0 Florian Gebert (71.), 3:0 Jaroud Kanze (90.+2 Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Mohamed Bekaj (74./SV Schalding-Heining/)

Der TuS Geretsried setzt sich gegen den SV Erlbach durch und versetzt den Aufstiegsambitionen der Hausherren einen kräftigen Dämpfer. Srdan Ivkovic brachte die Gäste in der 26. Minute in Führung. Der knappe Vorsprung hatte auch bis in die Schlussphase Bestand. Dann wurde es noch einmal dramatisch.

Joker Pascal Linhart glich die Partie kurz vor Schluss nur eine Minute nach seiner Einwechslung aus (86.). Der TuS hatte jedoch das letzte Wort. Adrian Hofherr gelang in der 90. Minute der Lucky Punch für Geretsried und besiegelte damit eine bittere Niederlage für den SV Erlbach.

SV Erlbach – TuS Geretsried 1:2

SV Erlbach: Lorenz Becherer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner (46. Simon Hefter), Yannik Seils (85. Pascal Linhart), Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier (46. Tobias Duxner), Florian Wiedl, David Vogl (72. Milos Lukic), Sebastian Hager (70. Levin Ramstetter), Leonhard Thiel

TuS Geretsried: Cedomir Radic, Lukas Kellner (56. Keita Kawai), Christian Wiedenhofer, Adrian Hofherr, Robin Renger, Tyrone Prepeluh (56. Anastasios Karpouzidis), Thomas Puscher, Sebastian Schrills, Srdan Ivkovic (74. Alexander Bazdrigiannis), Belmin Idrizovic (90. Mihajlo Vjestica), Daniel Krebs (83. Isni Redjepi)

Tore: 0:1 Srdan Ivkovic (26.), 1:1 Pascal Linhart (86.), 1:2 Adrian Hofherr (90.)

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung