 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Bayernliga LIVE: Landsberg auf Kurs Tabellenführung

24. Spieltag der Bayernliga Süd

von Luca Hayden · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Der TSV Landsberg hat am Freitagabend die Chance die Tabellenspitze zu erobern.
Der TSV Landsberg hat am Freitagabend die Chance die Tabellenspitze zu erobern. – Foto: Simon Eiler

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Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

Topspiel in der Bayernliga Süd: Am 24. Spieltag empfängte der Tabellenzweite aus Landsberg den SV Erlbach. Die Hausherren können die Tabellenspitze erobern.

Spiel am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
3
1

Spiele am Samstag

Morgen, 12:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
12:00live

Morgen, 14:00 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
14:00live

Morgen, 15:00 Uhr
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
15:30