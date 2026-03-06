Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Bayernliga LIVE: Kracher im Holzland - Aufsteigerduell in Schwaig
23. Spieltag der Bayernliga Süd
von Boris Manz · Heute, 17:53 Uhr · 0 Leser
Zum Auftakt unterlagen die Sportfreunde Schwaig klar bei Spitzenreiter 1860 München II (0:3). (Archivfoto) – Foto: Sven Leifer
Der 23. Spieltag der Bayernliga Süd startet am Freitag mit zwei spannenden Begegnungen. In Erlbach ist der SV Kirchanschöring zu Gast. Beide Teams könnten mit einem Sieg den Druck auf 1860 München II und Landsberg erhöhen. Im Abstiegskampf treffen zwei Aufsteiger aufeinander. Schwaig fordert TuS Geretsried. Alle Live-Ticker des Bayernliga-Spieltags.
Spiele am Freitag: Erlbach fordert SVK - Geretsried zu Gast in Schwaig