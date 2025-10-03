Bayernliga LIVE: Klose lässt 1860-Chance liegen – Pipinsried führt

Drei Spiele stehen am Feiertag in der Bayernliga Süd auf dem Programm: Um 14 Uhr gastiert Pipinsried in Kottern. Zuletzt blieb der FCP dreimal unbesiegt. Eine Stunde später kommt es zum Top-Spiel. Festigt der TSV 1860 München II auch ohne Alper Kayabunar den Spitzenplatz in Kirchanschöring? Der SVK ist nach dem Traumstart aktuell auf Formsuche. Den Tag rundet das Heimspiel von Sturm Hauzenberg gegen Nördlingen ab. Der 13. Spieltag in der Übersicht.
Nach gut einer Stunde erzielte Vitus Vochatzer den Führungstreffer für die Gäste aus Heimstetten (59.). Knapp 20 Minuten später konnte Lukas Riglewski einen fälligen Strafstoß verwandeln (71.). In der Nachspielzeit flog Heimstettens Dominique Girtler mit der Ampelkarte vom Platz. Der SV Heimstetten verbessert sich zumindest über Nacht auf den fünften Rang und ist nur einen Zähler entfernt vom Vierten SV Erlbach.
SV Erlbach – SV Heimstetten 0:2
SV Erlbach: Lorenz Becherer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Yannik Seils (68. David Vogl), Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Florian Wiedl (77. Samuel Zwislsperger), Milos Lukic (63. Tobias Duxner), Levin Ramstetter (84. Pascal Dirnaichner), Leonhard Thiel - Trainer: Lukas Lechner
SV Heimstetten: Fabian Scherger, Quentin Kehl, Fabian Cavadias, Ikenna Ezeala, Yannick Günzel, Rene Rüther, Dennis Polat (88. Sebastian Gebhart), Vitus Vochatzer, Lukas Riglewski (91. Emil Titze), Dominique Girtler, Yamin H-Wold - Trainer: Sarah Romert
Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 448
Tore: 0:1 Vitus Vochatzer (59.), 0:2 Lukas Riglewski (71. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Dominique Girtler (95./SV Heimstetten/)