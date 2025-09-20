Bayernliga LIVE: Kirchanschöring vorne - Türkgücü gelingt Anschluss

Am Samstag gastieren die Aufsteiger aus Geretsried bei Türkspor Augsburg, zur gleichen Zeit steigt das tabellarische Nachbarschaftsduell zwischen Deisenhofen und Heimstetten. Kirchanschöring will mit einem Sieg gegen Nördlingen den zweiten Platz zurückgewinnen, Türkgücü München will gegen den Liganeuling Gundelfingen bestehen. Am späten Nachmittag empfängt Pipinsried Schwaig. Der Spieltag in der Übersicht.

Der TSV Landsberg gewinnt eine wilde Partie gegen Aufsteiger Sturm Hauzenberg. Dabei starteten die Gäste ideal ins Spiel und gingen bereits in der zweiten Minute nach einem Fehler von Leimeister in Führung. Sgodzaj gelang in der 26. Minute der Ausgleich für den TSV. Doch kurz vor der Pause gab es Elfmeter für die Gäste, den Michl eiskalt verwandelte (44.).

In der zweiten Halbzeit spielte dann fast nur noch Landsberg. Und die Hausherren belohnten sich: Berwein blieb vor Obermüller cool und lupfte lässig zum 2:2 (58.). Landsberg drückte weiter und wurde nach einem schlimmen Aufbaufehler belohnt – Ruprecht bedankte sich und traf zum 3:2 (71.). Als Hauzenberg alles nach vorne schmiss, konterte Landsberg und Dollinger setzte die endgültige Entscheidung (93.).

Damit schiebt sich Landsberg vorübergehend auf Platz zwei mit nun 19 Punkten. Hauzenberg bleibt mit vier Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.

TSV Landsberg – FC Sturm Hauzenberg 4:2

TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Maximilian Holdenrieder (90. Fabian Kljucevic), Lukas Bettrich, Benedikt Auburger, Jannik Fippl, Benito Alisanovic, Daniele Sgodzaj, Maximilian Seemüller (64. Moritz Ruprecht), Tadeus Henn (64. Jeton Abazi) (86. Luca Dollinger), Tino Reich, Maximilian Berwein (79. Kilian Pittrich)

FC Sturm Hauzenberg: Christoph Obermüller, Fabian Gastinger, Alexander Kretz (68. Dominik Manzenberger), Philipp Michl (64. Thomas Köglmeier), Nico Wipplinger, Niklas Heininger, Christoph Traxinger, Luca Canales Uhrmann (78. Senad Sallaku), Florian Seibold, Hannes Hobelsberger (90. Philipp Schneider), Bastian Schmid (82. Fabian Wiesmaier)

Schiedsrichter: Stefan Dorfner (Falkenfels) - Zuschauer: 280

Tore: 0:1 Philipp Michl (2.), 1:1 Daniele Sgodzaj (28.), 1:2 Philipp Michl (44. Foulelfmeter), 2:2 Maximilian Berwein (58.), 3:2 Moritz Ruprecht (71.), 4:2 Luca Dollinger (90.+3)