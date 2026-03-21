Bayernliga LIVE: Kirchanschöring überrollt Kottern, FCD führt früh

Der SV Erlbach hatte lange Probleme gegen Kellerkind Sturm Hauzenberg, am Ende gewinnen die Hausherren aber mit 2:1. Früh in der Partie wurde der SVE geschockt. Nico Wipplinger brachte die Gäste in Führung (5.).

Erst in der zweiten Halbzeit fand Erlbach die Antwort in Person von Florian Wiedl. Das vierte Saisontor von Wiedl sorgte für den Ausgleichstreffer (58.). In der Schlussphase erzielte Leonhard Thiel dann sogar den Siegtreffer für Erlbach (84.).

SV Erlbach – FC Sturm Hauzenberg 2:1

SV Erlbach: Lorenz Becherer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Yannik Seils (53. Simon Hefter), Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Florian Wiedl, Milos Lukic (46. David Vogl), Levin Ramstetter (52. Sebastian Hager), Tobias Duxner (90. Pascal Linhart), Leonhard Thiel - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier

FC Sturm Hauzenberg: Christoph Obermüller, Fabian Gastinger (71. Hannes Hobelsberger), Alexander Kretz, Nico Wipplinger, Philipp Schneider (87. Kilian Heß), Christoph Traxinger, Luca Canales Uhrmann, Florian Seibold, Dominik Manzenberger (58. Philipp Michl), Manuel Mader, Bastian Schmid (81. Hannes Fuchs) - Trainer: Alexander Geiger - Trainer: Dominik Schwarz

Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 423

Tore: 0:1 Nico Wipplinger (5.), 1:1 Florian Wiedl (58.), 2:1 Leonhard Thiel (84.)