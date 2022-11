Bayernliga LIVE: Karger erzielt Nummer fünf - Löwen in Unterzahl 18. Spieltag

Zum Rückrundenauftakt gewann der TSV Landsberg gegen den VfB Hallbergmoos. Am Samstag empfängt Deisenhofen den TSV 1865 Dachau. Die Junglöwen müssen in Kirchanschöring ran und der FC Ismaning trifft im Abstiegskampf auf den Aufsteiger aus Nördlingen. Der Live-Ticker.

Der TSV 1860 Rosenheim muss beim FC Gundelfingen ran. Das Schlusslicht der Bayernliga Süd steht weiter unter Zugzwang. Nach der Niederlage vergangene Woche beim TSV 1865 Dachau steht der Regionalliga-Absteiger weiter hinten drinnen. Mit einem Sieg gegen den FC aus Gundelfingen könnten die Rosenheimer die rote Laterne allerdings an den VfB aus Hallbergmoos abgeben. Die verloren gestern Abend gegen Sascha Mölders und seinen TSV Landsberg.

Der Gegner aus Schalding marschiert weiter vorne weg. Der SV kommt mit sieben Siegen in Folge nach Garching. Mit einem Sieg beim VfR könnte der Regionalliga-Absteiger den Abstand auf Verfolger Landsberg wieder auf sieben Punkte erhöhen.

Der VfR Garching bekommt es zum Rückrundenauftakt mit dem Spitzenreiter aus Schalding zu tun. Das Hinspiel zum Saisonauftakt gewann der Regionalliga-Absteiger zuhause mit 2:0. Zuletzt legte der VfR allerdings eine gute Form an den Tag. Mit Siegen gegen Türkspor-Augsburg und TSV 1860 München II verkürzten die Münchner den Abstand zum rettenden Ufer auf fünf punkte.

Der SV dagegen spielt auch in dieser Saison wieder eine Rolle um die Aufstiegsplätze. Der Tabellenfünfte der Bayernliga Süd ist seit sechs Spielen ungeschlagen und kann mit einem Sieg gegen die Junglöwen den Abstand auf den Relegationsplatz auf zwei Punkte verkürzen.

Die Reserve der Löwen hat mit Kirchanschöring eine schwere Aufgabe vor der Brust. Die Unentschieden-Könige der Liga verloren vergangene Woche gegen den VfR Garching. Damit schmilzt der Vorsprung auf die Gefahrenzone auf nur fünf Punkte. Gegen das Top-Team aus Kirchanschöring muss also wieder ein dreier her.

Abstiegskampf in Ismaning. Nur einen Punkt trennt den FCI von Aufsteiger TSV Nördlingen. Die Ismaninger konnten mit zwei Siegen in den letzten zwei Siegen wieder ein kleines Polster auf die Relegationsplätze schaffen. Auch die Gäste aus Nördlingen konnten in den letzten Spielen wieder Punkte auf die Verfolger aus Erlbach und Dachau gut machen. Mit drei Siegen aus vier Spielen, unter anderem mit einem Dreier gegen Deisenhofen, ist auch der TSV gewappnet für das Keller-Duell gegen den FC Ismaning.