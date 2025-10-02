 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ticker
Treffen heute auf den SV Heimstetten: Die Spieler des SV Erlbach.
Treffen heute auf den SV Heimstetten: Die Spieler des SV Erlbach. – Foto: Charly Becherer

Bayernliga LIVE: Kampf um die oberen Ränge - Erlbach gegen Heimstetten

13. Spieltag der Bayernliga Süd

Verlinkte Inhalte

Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

Zu Beginn des 13. Spieltags der Bayernliga Süd empfängt der SV Erlbach den SV Heimstetten. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiel am Donnerstag

Heute, 19:00 Uhr
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
19:00live

Spiele am Freitag

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
15:00live

Morgen, 18:00 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
18:00

Spiele am Samstag

Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
14:00

Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
14:00live

Sa., 04.10.2025, 14:00 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
14:00

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
15:00

Aufrufe: 02.10.2025, 17:30 Uhr
Paul RuserAutor