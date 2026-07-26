Bayernliga LIVE: Junglöwen zu Gast beim TSV Schwabmünchen

Nach einem Hieg zum Start in die Bayernliga-Saison sollen jetzt auswärts die nächsten Punkte her. – Foto: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMO

Nach einem furiosen Auftaktsieg gegen den TuS Geretsried will die Bayernliga-Vertretung des TSV 1860 München gegen den TSV Schwabmünchen direkt nachlegen und die nächsten Zähler einfahren. Alle Spiele am zweiten Spieltag der Bayernliga Süd im Liveticker.

Maurice Untersänger hat dem FSV Pfaffenhofen/Ilm mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause den Heimsieg beschert. Lange war die Partie gegen den TSV 1860 Rosenheim ausgeglichen, ehe die Gastgeber in den letzten Minuten der ersten Halbzeit eiskalt zuschlugen. In der 40. Minute brachte Untersänger den FSV erstmals in Führung. Fünf Minuten später legte er nach und schnürte noch vor dem Seitenwechsel seinen Doppelpack.

Mit dem 2:0 im Rücken hatte Pfaffenhofen eine komfortable Ausgangslage für die zweiten 45 Minuten. Rosenheim reagierte zur Pause mit mehreren Wechseln, konnte den Rückstand jedoch nicht mehr verkürzen. Weitere Tore fielen vor den 630 Zuschauern nicht mehr. So blieb es bei dem Ergebnis, das bereits zur Halbzeit auf der Anzeigetafel gestanden hatte. Der FSV Pfaffenhofen/Ilm sicherte sich damit einen 2:0-Erfolg gegen die Sechziger aus Rosenheim.

FSV Pfaffenhofen/Ilm – TSV 1860 Rosenheim 2:0

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Kristof Kuchlbauer, Yasin Keskin (86. Moritz Leibelt), Thomas Rausch (66. Simon Heigl), Simon Berger, Paul Starzer (71. Daniel Zanker), Michael Senger, Jonas Redl (80. Matthias Weinzierl), Alexander Lungwitz, Maurice Untersänger, Stefan Liebler (64. Sebastian Waas) - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich

TSV 1860 Rosenheim: Jaro Gleißenberger, Steven Khong-In, Laurin Fürmeier (46. Liam Markulin), Deniz Ünal, Marcel Martens, Audai Elghatous (46. Christoph Hilger), Zaeem Syed (78. Adnan Kasumovic), Leon Tutic, Marlon Gangloff (46. Michael Summerer), Edis Muhameti, Noah Markulin (78. Denis Stojcic) - Trainer: Wolfgang Schellenberg

Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 630

Tore: 1:0 Maurice Untersänger (40.), 2:0 Maurice Untersänger (45.)

Der FC Deisenhofen und der SV Kirchanschöring teilten sich nach einer abwechslungsreichen Partie die Punkte. Dabei erwischten die Gastgeber den deutlich besseren Start. Tobias Seidl brachte Deisenhofen bereits in der sechsten Minute in Führung und sorgte für einen frühen Vorteil. Lange hatte dieser Treffer Bestand, ehe die Gäste direkt nach dem Seitenwechsel zurückschlugen. Manuel Omelanowsky glich in der 49. Minute aus, und nur sieben Minuten später drehte Luca Obirei die Begegnung sogar zugunsten des SV Kirchanschöring. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Lukas Kretzschmar stellte in der 66. Minute den Gleichstand wieder her und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Weitere Tore sollten den 150 Zuschauern nicht mehr geboten werden. So endete eine Partie mit mehreren Wendungen schließlich leistungsgerecht mit 2:2. FC Deisenhofen – SV Kirchanschöring 2:2

FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Tobias Nickl, Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Georg Jungkunz, Philipp Zanier, Lennard Jung, Salvatore Cavaleri (60. Niclas Groß), Lukas Kretzschmar (90. Luke Gandl), Tobias Seidl (60. Noah Semmler), Florian Schmid - Trainer: Andreas Pummer

SV Kirchanschöring: Julian Disterer, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Hannes Kraus, Luca Hübner, David Lobendank (70. Elias Dworschak), Maximilian Reiter (90. Andreas Schweinsteiger), Kenan Smajlovic (79. Moritz Morbach), Manuel Omelanowsky, Samuel Schwarz, Sebastian Dengel (65. Fikret Jahic) - Trainer: Christoph Dinkelbach

Schiedsrichter: Florian Islinger (Hainsacker) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Tobias Seidl (6.), 1:1 Manuel Omelanowsky (49.), 1:2 Luca Obirei (56.), 2:2 Lukas Kretzschmar (66.)

Der FC Pipinsried hat in Geretsried von Beginn an keine Zweifel aufkommen lassen. Gerade einmal vier Minuten waren gespielt, als Matthias Roithmayr die Gäste in Führung brachte. Nur wenig später legte Jaroud Kanze das 2:0 nach und erwischte den TuS Geretsried damit eiskalt. Pipinsried blieb auch in der Folge das tonangebende Team und baute den Vorsprung durch Florian Gebert in der 33. Minute auf drei Treffer aus. Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf nichts. Erneut war Gebert erfolgreich und schnürte mit seinem Treffer zum 4:0 einen Doppelpack. Für die Gastgeber wurde die Aufgabe damit endgültig aussichtslos. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Nenad Petkovic zehn Minuten vor dem Ende mit dem fünften Treffer des Tages. So stand für den FC Pipinsried ein klarer 5:0-Auswärtserfolg zu Buche, bei dem die Weichen bereits in den ersten Minuten gestellt wurden. TuS Geretsried – FC Pipinsried 0:5

TuS Geretsried: Lukas Günther, Mihajlo Vjestica (46. David Luburic), Christoph Sibler, Nathan Winkler (46. Belmin Idrizovic), Nino Hodzic (66. Lukas Kellner), Robin Renger, Tyrone Prepeluh (82. Fabio Pech), Keita Kawai, Veron Fejzullahi (66. Anastasios Karpouzidis), Sebastian Schrills, Daniel Krebs - Trainer: Martin Grelics

FC Pipinsried: Enrique Bösl, Sebastian Keßler, Benjamin Krist (82. Benedikt Lobenhofer), Max Dombrowka, Tobias Reithmeir, Tobias Reichl (62. Patrick Weihrauch), Maximilian Haas (75. Tobias Ullmann), Matthias Roithmayr (66. David Anyaonu), Florian Gebert, Jaroud Kanze, Alexander Seifert (62. Nenad Petkovic) - Trainer: Roman Langer

Schiedsrichter: Benjamin Mignon (Loderhof/Sulzbach) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Matthias Roithmayr (4.), 0:2 Jaroud Kanze (7.), 0:3 Florian Gebert (33.), 0:4 Florian Gebert (67.), 0:5 Nenad Petkovic (80.)

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