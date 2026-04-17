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Bayernliga LIVE: Junglöwen nicht zu stoppen – Pipinsried siegt
30. Spieltag der Bayernliga Süd
von Luca Hayden · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Der SV Kirchanschöring (gelb) trifft in der Bayernliga auf 1860 München II. Deisenhofen (blau) ist zu Gast in Schwaig. – Foto: Marc Marasescu
30. Spieltag in der Bayernliga Süd. Ein absolutes Topspiel steht bereits am Freitagabend an. Tabellenführer TSV 1860 München II empfängt den Dritten aus Kirchanschöring. Außerdem trifft Pipinsried auf Kottern und der FC Deisenhofen muss nach Schwaig.