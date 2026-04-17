 2026-04-16T10:11:10.190Z

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Bayernliga LIVE: Junglöwen nicht zu stoppen – Pipinsried siegt

30. Spieltag der Bayernliga Süd

von Luca Hayden · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Der SV Kirchanschöring (gelb) trifft in der Bayernliga auf 1860 München II. Deisenhofen (blau) ist zu Gast in Schwaig.
Der SV Kirchanschöring (gelb) trifft in der Bayernliga auf 1860 München II. Deisenhofen (blau) ist zu Gast in Schwaig. – Foto: Marc Marasescu

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Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

30. Spieltag in der Bayernliga Süd. Ein absolutes Topspiel steht bereits am Freitagabend an. Tabellenführer TSV 1860 München II empfängt den Dritten aus Kirchanschöring. Außerdem trifft Pipinsried auf Kottern und der FC Deisenhofen muss nach Schwaig.

Spiele am Freitag

Heute, 18:00 Uhr
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
4
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
3
0

Heute, 19:30 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
0
0

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
14:00live

Morgen, 14:00 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
15:30