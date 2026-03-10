Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Bayernliga LIVE: Ismaninger gehen früh in Führung
Nachholspiel des 21. Spieltags der Bayernliga Süd
von Lara Marjanovic · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser
Der FC Ismaning steht vor einer englischen Woche – Foto: Sven Leifer
Vier Punkte holte der FC Ismaning aus den ersten beiden Spielen zum Pflichtspielauftakt des Jahres 2026. Um der Relegationszone weiter zu entkommen und von einem Top-Start sprechen zu können, sollten die Ismaninger in der englischen Woche weiter punkten. Am Dienstagabend bietet das Auswärtsspiel in Schwaig die erste Chance den Abstand auf die Abstiegsplätze auszubauen. Der Live-Ticker.