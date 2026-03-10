 2026-03-10T10:11:42.421Z

Allgemeines

Bayernliga LIVE: Ismaninger gehen früh in Führung

Nachholspiel des 21. Spieltags der Bayernliga Süd

von Lara Marjanovic · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser
Der FC Ismaning steht vor einer englischen Woche
Der FC Ismaning steht vor einer englischen Woche – Foto: Sven Leifer

Verlinkte Inhalte

Bayernliga Süd
FC Ismaning
SF Schwaig

Vier Punkte holte der FC Ismaning aus den ersten beiden Spielen zum Pflichtspielauftakt des Jahres 2026. Um der Relegationszone weiter zu entkommen und von einem Top-Start sprechen zu können, sollten die Ismaninger in der englischen Woche weiter punkten. Am Dienstagabend bietet das Auswärtsspiel in Schwaig die erste Chance den Abstand auf die Abstiegsplätze auszubauen. Der Live-Ticker.

Heute, 19:30 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
0
1