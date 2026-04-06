 2026-04-03T19:57:16.526Z

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Bayernliga LIVE: Gundelfingen auf Kurs - 1860 II souverän

28. Spieltag der Bayernliga Süd

von Paul Ruser · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser
Ließ Türkspor Augsburg keine Chance: Der TuS Geretsried.
Ließ Türkspor Augsburg keine Chance: Der TuS Geretsried. – Foto: Walter Brugger

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Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

In der Bayernliga Süd standen am Ostermontag sechs Partien mit oberbayerischer Beteiligung an. Geretsried überrollte Türkspor Augsburg, 1860 II überwältigte Erlbach. In Hauzenberg und Nördlingen konnte kein Sieger ermittelt werden, am späteren Nachmittag bezwang Schwaig Pipinsried, Gundelfingen ließ gegen Türkgücü München keine Zweifel aufkommen. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Montag

Heute, 14:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
5
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
1
1

Heute, 15:30 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
0
0
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
4
0
Abpfiff

Heute, 16:30 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
2
1
Abpfiff

Heute, 17:00 Uhr
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
3
0
Abpfiff

Spiel am Dienstag

Morgen, 18:30 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
18:30

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung

Heute, 14:00 Uhr
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
0
4
+Video