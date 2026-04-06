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Bayernliga LIVE: Gundelfingen auf Kurs - 1860 II souverän
28. Spieltag der Bayernliga Süd
von Paul Ruser · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser
Ließ Türkspor Augsburg keine Chance: Der TuS Geretsried. – Foto: Walter Brugger
In der Bayernliga Süd standen am Ostermontag sechs Partien mit oberbayerischer Beteiligung an. Geretsried überrollte Türkspor Augsburg, 1860 II überwältigte Erlbach. In Hauzenberg und Nördlingen konnte kein Sieger ermittelt werden, am späteren Nachmittag bezwang Schwaig Pipinsried, Gundelfingen ließ gegen Türkgücü München keine Zweifel aufkommen. Der Spieltag in der Übersicht.