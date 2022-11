Bayernliga LIVE: Goden mit Traumstart für 1860 II 19. Spieltag

In der Bayernliga Süd steht am Wochenende der 19. Spieltag an. Sascha Mölders und der TSV Landsberg erwarten Regionalliga-Absteiger FC Memmingen zum Derby und Topspiel des Spieltags. Der TSV 1865 Dachau und der VfR Garching bestreiten den Abstiegs-Kracher. Wir berichten im Live-Ticker.