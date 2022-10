Bayernliga LIVE: Gewinnt TSV 1865 Dachau das Kellerduell in Augsburg? 14. Spieltag der Bayernliga Süd

Der SV Schalding-Heining ist neuer Spitzenreiter der Bayernliga Süd. Durch den 2:1-Sieg gegen die Junglöwen löste das Team aus Niederbayern den TSV Landsberg ab. Trotz eines Treffers von Spielertrainer Sascha Mölders reichte es nur zu einem Punkt. Am Sonntag ist der TSV 1865 Dachau im Kellerduell bei Türkspor Augsburg gefordert. Der Live-Ticker.

Trotz Unterzahl konnten die Gastgeber die Null halten. Daran änderte auch kurz vor Schluss die Ampelkarte gegen Marco Schad nichts mehr. Auch die Gäste aus Erlbach beendeten die Partie nicht in voller Besetzung. Nicolas Barth sah in der Nachspielzeit ebenfalls Gelb-Rot.

Der SV Schalding hat durch einen 2:1-Sieg gegen die Drittliga-Reserve des TSV 1860 die Tabellenführung erobert. Die Mannschaft von Stefan Köck ging gegen den Nachwuchs von der Grünwalder Straße nach 13 Minuten durch Christian Brückl in Front.

Trotz eines Treffers von Sascha Mölders hat der TSV Landsberg im Heimspiel gegen SV Kirchanschöring nicht das Punkte-Maximum abgeräumt. Der Spielertrainer markierte in der 25. Minute vor 490 Fans das 1:0.

Die Schwaben antworteten eine Viertelstunde später. Benedikt Krug traf zum 1:1-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel entschied Simon Gail in der 75. Minute die Partie. Garching bleibt auf einem Relegationsplatz zur Landesliga. Augsburg ist Sechster.

Trotz einer frühen Führung ist der VfR Garching vom Heimspiel in Augsburg mit leeren Händen heimgekehrt. Robert Rohrhirsch hatte die Elf von Trainer Nico Basta schon nach sieben Minuten in Führung geschossen.

Keine Punkte erntete der FC Ismaning beim Gastspiel in Gundelfingen. Manuel Müller versenkte mit dem Pausenpfiff einen Handelfmeter zur 1:0-Halbzeitführung des FCG. Ibrahim Neziri erhöhte in der 68. Minute und markierte den Entstand. Gundelfingen vergrößerte den Abstand nach unten auf acht Zähler. Ismaning steht noch drei Punkte über der kritischen Zone in der Bayernliga Süd.

FC Gundelfingen – FC Ismaning 2:0

FC Gundelfingen: Dominik Dewein, Elias Weichler, Andreas Durner, Jan-Luca Fink, David Anzenhofer, Maximilian Braun (72. Jonas Schneider), René Schröder, Janik Noller, Felix Hafner (92. Maximilian Leicht), Manuel Müller (53. David Spizert) (86. Benedikt Ost), Ibrahim Neziri (90. Elias Miller) - Trainer: Florian Strehle - Trainer: René Schröder - Trainer: Stefan Anderl

FC Ismaning: Lorenz Becherer, Alexander Jobst, Dominik Krizanac, Clemens Kubina, Ryohei Nishikawa (73. Nikolai Davydov), Dominik Hofmann (67. Rufus Roth), Philipp Schaefer, Bastian Lommer, Daniel Weber, Peter Schädler (59. Daniel Gaedke), Elias Kollmann (59. Daniel Bux) - Trainer: Mijo Stijepic

Schiedsrichter: Kevin Rösch (Laubendorf) - Zuschauer: 360

Tore: 1:0 Manuel Müller (45. Handelfmeter), 2:0 Ibrahim Neziri (68.)