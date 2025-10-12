Bayernliga LIVE: Geretsried empfängt Kirchanschöring

Zum Abschluss des 14. Spieltags in der Bayernliga Süd reist heute der SV Kirchanschöring zu Aufsteiger TuS Geretried.
Der FC Ismaning konnte das turbulente Duell mit dem FC Hauzenberg für sich entscheiden. Die Gastgeber starteten aber denkbar schlecht in die Partie: Florian Seibold brachte die Gäste nach 14 Minuten in Front, nur vier Minuten später flog FCI-Kapitän Daniel Weber nach einer Notbremse mit rot vom Platz. Die Anzahl der Spieler wurde aber noch vor der Pause ausgeglichen, als auch Eralb Sinani vorzeitig duschen gehen musste (42.). Nach dem Seitenwechsel drehte Ismaning auf, Yazid Ouro-Akpo Adjai und Alessio Thies drehten die Partie binnen Minuten (63. und 69.). Nur acht Minuten später erhöhte Thies auf 3:1. In der Nachspielzeit konnte Luca Canales Uhrmann zwar noch verkürzen (90.+2), der Ausgleich fiel aber nicht mehr. Ismaning bleibt trotz der drei Punkte auf Rang elf, Hauzenberg ist weiter Vorletzter.
FC Ismaning – FC Sturm Hauzenberg 3:2
FC Ismaning: Maximilian Retzer, Daniel Weber, Gianluca Wild, Altin Maxhuni, Giovanni Pollio, Fabian Streibl, Alessio Thies (80. Alessandro Di Rosa) (86. Agon Bashota), Philip Kuhn (90. Siegfried Kübler), Kevin Kozica (73. Vito Liuzza), Yazid Ouro-Akpo Adjai, Alessandro Cazorla (73. Serhii Shcherbyna) - Trainer: Xhevat Muriqi
FC Sturm Hauzenberg: Christoph Obermüller, Fabian Gastinger, Eralb Sinani, Alexander Kretz, Philipp Michl (46. Thomas Köglmeier), Niklas Heininger, Luca Canales Uhrmann, Florian Seibold (76. Fabian Reischl), Johannes Stingl (86. Dominik Manzenberger), Hannes Hobelsberger (80. Fabian Wiesmaier), Bastian Schmid (74. Manuel Mader) - Trainer: Alexander Geiger - Trainer: Dominik Schwarz
Schiedsrichter: Marlon Weid (Regensburg) - Zuschauer: 220
Tore: 0:1 Florian Seibold (13.), 1:1 Yazid Ouro-Akpo Adjai (63. Foulelfmeter), 2:1 Alessio Thies (69.), 3:1 Alessio Thies (77.), 3:2 Luca Canales Uhrmann (90.+2)
Rot: Daniel Weber (18./FC Ismaning/Notbremse)
Gelb-Rot: Eralb Sinani (42./FC Sturm Hauzenberg/)
Gelb-Rot: Christoph Obermüller (90./FC Sturm Hauzenberg/Foulspiel + Unsportlichkeit (Meckern))
Der FC Deisenhofen hat sein Gastspiel beim SV Schalding-Heining mit 2:0 verloren. Markus Gallmaier brachte den SV nach 13 Minuten in Front, Patrick Drofa erhöhte in Minute 36. Nach dem Seitenwechsel flogen Patrick Drofa (Schalding-Heining) und Jan Krettek (Deisenhofen) nach einer Rudelbildung mit rot vom Platz (53.). Deisenhofen schwächte sich kurz vor Schluss noch selbst, als mit Nikolaos Gkasimpagiazov ein weiterer Spieler des Feldes verwiesen wurde (75.). Beide Teams tauschen in der Tabelle die Plätze, Schalding-Heining ist Achter, Deisenhofen Neunter.
SV Schalding-Heining – FC Deisenhofen 2:0
SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Daniel Zillner, Christoph Szili, Mohamed Bekaj, Maximilian Moser, Noel Tanzer, Elion Haxhosaj (81. Rocco Vicol), Markus Gallmaier (66. Fabian Schnabel), Patrick Drofa, Simon Dorfner (66. Markus Tschugg), Vincent Ketzer (73. Fabian Stahl) - Trainer: Stefan Köck
FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Valentin Köber (66. Dennis Yimez), Nikolaos Gkasimpagiazov, Leo Edenhofer, Georg Jungkunz, Leon Müller-Wiesen (57. Tobias Nickl), Noah Semmler (80. Lennard Jung), Paul Schemat (80. Florian Weber), Lukas Kretzschmar, Jan Krettek, Florian Schmid - Trainer: Andreas Pummer
Schiedsrichter: Kevin Rösch (Nürnberg) - Zuschauer: 377
Tore: 1:0 Markus Gallmaier (13.), 2:0 Patrick Drofa (36.)
Rot: Jan Krettek (53./FC Deisenhofen/Tätlichkeit)
Rot: Patrick Drofa (53./SV Schalding-Heining/Tätlichkeit)
Gelb-Rot: Nikolaos Gkasimpagiazov (75./FC Deisenhofen/wiederholtes Foulspiel)
Die eigentliche Topspiel des Tages zwischen Gundelfingen und Erlbach endete torlos. Auch in dieser Partie sahen zwei Spieler den roten Karton, Erlbachs Christopher Obermeier und Maximilian Sammerer flogen jeweils mit gelb-rot. Gundelfingen bleibt Dritter, Erlbach schiebt sich dank des Punktgewinns auf den vierten Platz.
FC Gundelfingen – SV Erlbach 0:0
FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Elias Weichler, Jan-Luca Fink, David Anzenhofer, Kevin Lochbrunner, Janik Noller (84. Leon Sailer), Niklas Fink (89. Noah Sailer), Jeremias Seibold, Simon Achatz, David Spizert (90. Samuel Seibold), Mehmet Ali Fidan (75. Nico Frisch) - Trainer: Thomas Rudolph - Co-Trainer: Stefan Heger
SV Erlbach: Lorenz Becherer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Yannik Seils, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Florian Wiedl (85. Michael Winter), Levin Ramstetter, Tobias Duxner (77. Milos Lukic), Leonhard Thiel (89. David Vogl) - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier
Schiedsrichter: Moritz Fischer (Ebermannsdorf) - Zuschauer: 785
Tore: keine Tore
Gelb-Rot: Christopher Obermeier (69./SV Erlbach/Foul)
Gelb-Rot: Maximilian Sammereier (78./SV Erlbach/Hoher Ellbogen)
Türkgücü München ist vom Bayerischen Fußball Verband vorübergehend gesperrt worden. Die Auswärtspartie beim FC Pipinsried wurde abgesagt.
Das letzte Spiel am Samstag konnte Sportfreunde Schwaig gegen Türkspor Augsburg mit 3:0 für sich entscheiden. Robert Rohrhirsch ebnete den Weg zum Heimsieg mit seinen beiden Toren (52. und 72.), kurz vor Schluss schraubte Raffael Ascher den Deckel drauf (89.). Schwaig verbessert sich mit den drei Punkten auf Platz sechs, Türkspor Augsburg bleibt auf Rang 14.
FC Sportfreunde Schwaig – Türkspor Augsburg 3:0
FC Sportfreunde Schwaig: Maximilian Huber, Tobias Jell (88. Noah Brill), Sebastian Hofmaier, Mathias Leiber, Linus Hesch (90. Philipp Gau), Vincent Sommer, Bilal Ibrahim (84. James Timbana), Tim Schels (33. Robert Rohrhirsch), Florian Pflügler, Raffael Ascher (90. Daniel Gaedke), Leon Roth - Trainer: Christian Donbeck
Türkspor Augsburg: Michael Loroff, Berkan Aydin (45. Dogukan Mumcu), Engjell Havolli, Niklas Berger, Yunus Erdal (77. Ruvjed Perovic), Tobias Ullmann, Dominik Krachtus, Javin Bolte (57. Valdrin Katana), Meriton Vrenezi (81. Yasin Özuzun), Ibrahim Capar, Harouna Boubacar (66. David Anyaonu) - Trainer: Servet Bozdag
Schiedsrichter: Andreas Egner (Bodenmais) - Zuschauer: 270
Tore: 1:0 Robert Rohrhirsch (52.), 2:0 Robert Rohrhirsch (72.), 3:0 Raffael Ascher (89.)
Die U21 des TSV 1860 München bleibt Tabellenführer der Bayernliga und unterstrich das mit einer Machtdemonstration. Spätestens nach dem Traumtor von Emre Erdogan (16.) dominierten die Junglöwen das Geschehen fast nach Belieben und hätten die Sache deutlicher machen können. Das 2:0 durch Noah Klose (71.) sorgte früh für klare Verhältnisse. Auch nach der langen Unterbrechung – Landsbergs Leimeister musste nach schwerem Kopftreffer behandelt werden (75.) – blieb 1860 Herr im Ring und hatte mehrfach die Chance zu erhöhen.
Landsbergs Siegesserie ist dagegen gerissen, der TSV bleibt bis Samstag aber zumindest Tabellenzweiter. Die gute Nachricht: Leimeister ging es nach dem Spiel schon deutlich besser.
TSV 1860 München II – TSV Landsberg 2:0
TSV 1860 München II: Paul Bachmann, Justin Thönig, Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Lasse Faßmann, Raphael Wach, Damjan Dordan (83. Lucas Grancay), Samuel Althaus (81. Benedikt Hoppe), Cristian Leone (63. Sandro Porta), Noah Klose (71. Arin Garza), Emre Erdogan (93. Brahim Moumou) - Trainer: Alper Kayabunar
TSV Landsberg: Leopold Leimeister (79. Cinar Tastan), Lukas Bettrich, Kilian Pittrich, Benedikt Auburger, Jannik Fippl, Benito Alisanovic, Daniele Sgodzaj, Maximilian Seemüller (87. Fares Ibrahim), Tadeus Henn (52. Tiziano Mulas), Tino Reich, Jeton Abazi (70. Moritz Ruprecht) - Trainer: Christoph Rech - Spielertrainer: Furkan Kircicek
Schiedsrichter: Sebastian Stadlmayr (Donaumünster) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Emre Erdogan (16.), 2:0 Noah Klose (71.)