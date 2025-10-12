Bayernliga LIVE: Geretsried empfängt Kirchanschöring

Der FC Ismaning konnte das turbulente Duell mit dem FC Hauzenberg für sich entscheiden. Die Gastgeber starteten aber denkbar schlecht in die Partie: Florian Seibold brachte die Gäste nach 14 Minuten in Front, nur vier Minuten später flog FCI-Kapitän Daniel Weber nach einer Notbremse mit rot vom Platz. Die Anzahl der Spieler wurde aber noch vor der Pause ausgeglichen, als auch Eralb Sinani vorzeitig duschen gehen musste (42.). Nach dem Seitenwechsel drehte Ismaning auf, Yazid Ouro-Akpo Adjai und Alessio Thies drehten die Partie binnen Minuten (63. und 69.). Nur acht Minuten später erhöhte Thies auf 3:1. In der Nachspielzeit konnte Luca Canales Uhrmann zwar noch verkürzen (90.+2), der Ausgleich fiel aber nicht mehr. Ismaning bleibt trotz der drei Punkte auf Rang elf, Hauzenberg ist weiter Vorletzter.

FC Ismaning – FC Sturm Hauzenberg 3:2

FC Ismaning: Maximilian Retzer, Daniel Weber, Gianluca Wild, Altin Maxhuni, Giovanni Pollio, Fabian Streibl, Alessio Thies (80. Alessandro Di Rosa) (86. Agon Bashota), Philip Kuhn (90. Siegfried Kübler), Kevin Kozica (73. Vito Liuzza), Yazid Ouro-Akpo Adjai, Alessandro Cazorla (73. Serhii Shcherbyna) - Trainer: Xhevat Muriqi

FC Sturm Hauzenberg: Christoph Obermüller, Fabian Gastinger, Eralb Sinani, Alexander Kretz, Philipp Michl (46. Thomas Köglmeier), Niklas Heininger, Luca Canales Uhrmann, Florian Seibold (76. Fabian Reischl), Johannes Stingl (86. Dominik Manzenberger), Hannes Hobelsberger (80. Fabian Wiesmaier), Bastian Schmid (74. Manuel Mader) - Trainer: Alexander Geiger - Trainer: Dominik Schwarz

Schiedsrichter: Marlon Weid (Regensburg) - Zuschauer: 220

Tore: 0:1 Florian Seibold (13.), 1:1 Yazid Ouro-Akpo Adjai (63. Foulelfmeter), 2:1 Alessio Thies (69.), 3:1 Alessio Thies (77.), 3:2 Luca Canales Uhrmann (90.+2)

Rot: Daniel Weber (18./FC Ismaning/Notbremse)

Gelb-Rot: Eralb Sinani (42./FC Sturm Hauzenberg/)

Gelb-Rot: Christoph Obermüller (90./FC Sturm Hauzenberg/Foulspiel + Unsportlichkeit (Meckern))