Bayernliga LIVE: Gelingt Ismaning gegen Erlbach der Befreiungsschlag?

Spiele am Samstag

Historischer Sieg für Hauzenberg! Vor 405 Zuschauern gelang dem Aufsteiger der erste Sieg in der Bayernliga Süd – und das gegen Top-Team SV Kirchanschöring! Nico Wipplinger brachte die Hausherren früh auf Kurs (14. Minute) und erzielte dabei das Tor des Tages.

Besonders brisant: Satte elf Gelbe Karten musste Schiedsrichter Kohn zücken, hinzu kommen zwei Platzverweise. Dinkelbach sah in der 70. Minute Gelb-Rot, Hauzenbergs Sinani sah kurz vor Schluss glatt Rot.

Kirchanschöring muss nach der Niederlage in der Tabelle etwas abreißen lassen. Bereits sieben Punkte beträgt der Rückstand auf 1860 II. Hauzenberg bleibt trotz des Sieges auf dem letzten Tabellenplatz, sammelt aber Hoffnung und Selbstvertrauen aus dem Heimsieg.

FC Sturm Hauzenberg – SV Kirchanschöring 1:0

FC Sturm Hauzenberg: Christoph Obermüller, Eralb Sinani, Alexander Kretz, Philipp Michl (61. Thomas Köglmeier), Nico Wipplinger, Christoph Traxinger (57. Johannes Stingl), Luca Canales Uhrmann, Fabian Reischl (55. Fabian Wiesmaier), Florian Seibold (68. Fabian Gastinger), Hannes Hobelsberger (84. Dominik Manzenberger), Bastian Schmid

SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Dominik Auerhammer (46. Marco Schmitzberger), David Rosenstatter, Christoph Dinkelbach, David Lobendank, Matteo van de Wiel (46. Elias Huber), Dennis Hrvoic (56. Jonas Kronbichler), Manuel Omelanowsky (69. Sebastian Dengel), Samuel Schwarz

Schiedsrichter: Jonas Kohn (Amberg) - Zuschauer: 405

Tore: 1:0 Nico Wipplinger (14.)

Gelb-Rot: Christoph Dinkelbach (70./SV Kirchanschöring/)

Rot: Eralb Sinani (87./FC Sturm Hauzenberg/)