Bayernliga LIVE: FCD in Erlbach, Junglöwen fordern Schalding

Der SV Schalding-Heining (weiß) ist der nächste Gegner für die Bayernligavertretung des TSV 1860 München. – Foto: Robert Geisler

TuS Geretsried will nach zwei deftigen Klatschen zum Auftakt das erste Erfolgserlebnis, der SV Erlbach empfängt den FC Deisenhofen, die SpVgg Landshut ist zu Gast in Ismaning und der TSV 1860 München II bekommt es mit dem SV Schalding-Heining zu tun. Alle Spiele am dritten Spieltag der Bayernliga im Liveticker.