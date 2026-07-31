 2026-07-30T07:56:49.385Z

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Bayernliga LIVE: FCD in Erlbach, Junglöwen fordern Schalding

3. Spieltag der Bayernliga

von Ferdinand Gehlen · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Der SV Schalding-Heining (weiß) ist der nächste Gegner für die Bayernligavertretung des TSV 1860 München.
Der SV Schalding-Heining (weiß) ist der nächste Gegner für die Bayernligavertretung des TSV 1860 München. – Foto: Robert Geisler

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Hankofen
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

TuS Geretsried will nach zwei deftigen Klatschen zum Auftakt das erste Erfolgserlebnis, der SV Erlbach empfängt den FC Deisenhofen, die SpVgg Landshut ist zu Gast in Ismaning und der TSV 1860 München II bekommt es mit dem SV Schalding-Heining zu tun. Alle Spiele am dritten Spieltag der Bayernliga im Liveticker.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:30 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
19:30live

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
0
0
+Video

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
0
0

Heute, 18:30 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
0
0

Heute, 19:30 Uhr
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
19:30

Heute, 19:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
1
0