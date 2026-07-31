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Bayernliga LIVE: FCD in Erlbach, Junglöwen fordern Schalding
3. Spieltag der Bayernliga
von Ferdinand Gehlen · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Der SV Schalding-Heining (weiß) ist der nächste Gegner für die Bayernligavertretung des TSV 1860 München. – Foto: Robert Geisler
TuS Geretsried will nach zwei deftigen Klatschen zum Auftakt das erste Erfolgserlebnis, der SV Erlbach empfängt den FC Deisenhofen, die SpVgg Landshut ist zu Gast in Ismaning und der TSV 1860 München II bekommt es mit dem SV Schalding-Heining zu tun. Alle Spiele am dritten Spieltag der Bayernliga im Liveticker.