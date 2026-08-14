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Bayernliga LIVE: Erster gegen Zweiter! Topspiel in Pipinsried
5. Spieltag im Live Ticker
von Marcel Huse · Heute, 17:31 Uhr · 0 Leser
Darf Pipinsried auch im Spitzenspiel jubeln? – Foto: Simon Eiler
In der Bayernliga Süd steht am Wochenende der 5. Spieltag an. Zum Auftakt steht unter anderem das Topspiel zwischen Spitzenreiter FC Pipinsried und Verfolger FSV Pfaffenhofen/Ilm an. Alle Spiele des Spieltags im Live-Ticker: