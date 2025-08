Bayernliga LIVE: Erlbach winkt Spitze – Türkgücü will erste Punkte

Der SV Erlbach kann mit einem Sieg bei Türkspor Augsburg die Tabellenführung erobern. Türkgücü München empfängt an der Heinrich-Wieland-Straße den SV Kirchanschöring. Ismaning tritt in Gundelfingen an. Die Samstagsspiele der Bayernliga Süd im Überblick.

Spiele am Samstag: Türkgücü München fordert Kirchanschöring Heute, 15:00 Uhr Türkgücü München SV Kirchanschöring

Heute, 15:00 Uhr Türkspor Augsburg SV Erlbach

Heute, 15:00 Uhr FC Gundelfingen FC Ismaning Spiele am Freitag: Geretsried auswärts, Schwaig daheim – Landsberg in Pipinsried und niederbayerisches Derby

Topspiel in der Küchenstadel-Arena! Der FC Pipinsried hatte am Freitagabend den TSV Landsberg zu Gast, der mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen einen guten Start in die Saison hinlegte. Die Gäste erwischten auch den besseren Start in diese Partie. Daniel Sgodzaj brachte Landsberg in der 18. Minute in Führung. Das war gleichzeitig auch der Pausenstand. Aus dieser kamen die Hausherren gut heraus und glichen nur vier Minuten nach Wiederanpfiff durch Pablo Rodriguez-Benitez aus (49.). Die Antwort der Gäste ließ aber nur einige Augenblicke auf sich warten. Lukas Bettrich glich prompt aus und stellte die alte Führung wieder her (50.). Diese baute Top-Stürmer Maxi Berwein in der 77. Minute dann sogar aus. Der Anschlusstreffer von Fabian Benko in der 85. Minute kam aus Sicht der Hausherren zu spät, um etwas Zählbares gegen den TSV mitzunehmen. FC Pipinsried – TSV Landsberg 2:3

FC Pipinsried: Maximilian Engl, Sebastian Keßler (63. Max Dombrowka), Benedikt Lobenhofer, Angelo Mayer (46. Fabian Benko), Alexander Lungwitz, Tobias Schröck, Pablo Rodriguez Benitez, Mario Götzendörfer (82. Benedikt Wiegert), Maximilian Schmidt (63. Kubilay Celik), Nico Karger, Florian Gebert (82. Nenad Petkovic)

TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Maximilian Holdenrieder, Lukas Bettrich, Kilian Pittrich, Benedikt Auburger, Daniele Sgodzaj (69. Simon Gartmann), Tiziano Mulas (67. Fabian Kljucevic), Maximilian Seemüller (83. Luis Schäffler), Levis Schaber (46. Tino Reich), Maximilian Berwein, Jeton Abazi (46. Jannik Fippl)

Tore: 0:1 Daniele Sgodzaj (18.), 1:1 Pablo Rodriguez Benitez (49.), 1:2 Lukas Bettrich (50.), 1:3 Maximilian Berwein (77.), 2:3 Fabian Benko (85.)

Im niederbayerischen Derby waren die Rollen vor der Partie klar verteilt. Der SV Schalding-Heining hatte Aufsteiger Sturm Hauzenberg zu Gast. Vor über 2000 Zuschauern reichte den Hausherren dann ein Tor für den Derbysieg. Den goldenen Treffer erzielte Patrick Drofa in der 57. Minute und bescherte den Gastgebern den ersten Sieg der Saison. SV Schalding-Heining – FC Sturm Hauzenberg 1:0

SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Daniel Zillner, Markus Tschugg, Christoph Szili (58. Moritz Bauernfeind), Maximilian Moser, Noel Tanzer, Michael Dietl (46. Markus Gallmaier), Elion Haxhosaj (46. Mohamed Bekaj), Fabian Schnabel (75. Fabian Stahl), Patrick Drofa, Simon Dorfner (90. Nikolas Löblein)

FC Sturm Hauzenberg: Christoph Obermüller, Fabian Gastinger, Eralb Sinani, Philipp Michl (63. Fabian Reischl), Niklas Heininger, Christoph Traxinger (72. Thomas Köglmeier), Florian Seibold, Senad Sallaku (83. Joris Wagner), Johannes Stingl, Manuel Mader (55. Hannes Hobelsberger), Bastian Schmid (63. Fabian Wiesmaier)

Tore: 1:0 Patrick Drofa (57.)

Rot: Hannes Hobelsberger (88./FC Sturm Hauzenberg/grobes Foulspiel)

Eine Überraschung gelang der Elf von Daniel Dittmann beim TSV Kottern, der in den letzten Spielzeiten zu einer der heimstärksten Mannschaften der Bayernliga Süd zählte. Der TuS ging nach 28 Minuten durch Sebastian Rosina in Führung. Diese knappe Führung hielt bis in die Schlussphase. Dann machte Stürmer Srdan Ivkovic in der 87. Minute mit seinem ersten Treffer in dieser Saison den Deckel drauf. Mit vier Punkten aus zwei Spielen kann der Aufsteiger durchaus zufrieden mit dem Saisonstart sein. TSV Kottern – TuS Geretsried 0:2

TSV Kottern: Antonio Mormone, Marco Miller, Tim Buchmann (77. Fabian Günes), Soner Cangert (73. Rufus Roth), Lukas Ender, Roland Fichtl, Matthias Jocham, Marco Schad, Kevin Haug, Achim Speiser (56. Christopher Duchardt), Noah Hackenschmidt

TuS Geretsried: Cedomir Radic, Lukas Kellner, Adrian Hofherr, Sebastian Rosina, Linus Falck (56. Alexander Bazdrigiannis), Anastasios Karpouzidis (88. Kenan Numanovic), Robin Renger, Keita Kawai (84. Christian Wiedenhofer), Veron Fejzullahi (65. Tyrone Prepeluh), Srdan Ivkovic, Thomas Schnaderbeck (74. Sebastian Schrills)

Tore: 0:1 Sebastian Rosina (28.), 0:2 Srdan Ivkovic (87.)

Die Sportfreunde Schwaig wollten am Freitagabend unbedingt den ersten Heimsieg in dieser Bayernliga-Spielzeit einfahren. Dazu erwischten die Hausherren gegen den TSV Nördlingen den besseren Start in die Partie. Wieder einmal war es Top-Stürmer Raffael Ascher, der die Hausherren in der 21. Minute in Führung schoss. Kurz vor der Pause folgte dann aber der Ausgleich. Mario Taglieber war zur Stelle und stellte kurz vor dem Seitenwechsel alles wieder auf null. Nach der Pause war es erneut Ascher – wer auch sonst – der die Führung für die Hausherren erzielte (63.). In der Schlussphase erhöhte Neuzugang Daniel Gaedke sogar noch auf 3:1 (90+5.). FC Sportfreunde Schwaig – TSV Nördlingen 3:1

FC Sportfreunde Schwaig: Maximilian Huber, Johannes Empl, Mathias Leiber, Fabio Groß, Vincent Sommer, Bilal Ibrahim (87. James Timbana), Tim Schels, Robert Rohrhirsch (89. Felix Günzel), Linus Hesch, Raffael Ascher, Daniel Gaedke

TSV Nördlingen: Daniel Martin, Nico Schmidt, Jan Mielich (66. Thomas Schmid), Jens Schüler, Julian Bosch (66. Tom Müller), Johannes Fiedler, Jakob Mayer, Mario Taglieber (81. Bernd Rathgeber), Fabio Siebachmeyer, Alexander Schröter, Simon Gruber

Tore: 1:0 Raffael Ascher (21.), 1:1 Mario Taglieber (44.), 2:1 Raffael Ascher (63.), 3:1 Daniel Gaedke (90.+3)

Spiele am Mittwoch: 1860 München II gastiert in Heimstetten