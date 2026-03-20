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Bayernliga LIVE: Erlbach in Rückstand – Schwaig mit Blitzstart
25. Spieltag der Bayernliga Süd
von Luca Hayden · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
Der SV Erlbach empfängt zum Auftakt des 25. Spieltags der Bayernliga Süd Hauzenberg. – Foto: Charly Becherer