 2026-07-16T13:43:51.953Z

Ticker

Bayernliga LIVE: Erlbach gelingt der erste Treffer der Saison

1. Spieltag der Bayernliga Süd

von Sarah Georgi · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Der SV Erlbach bekommt es am ersten Spieltag mit der SpVgg Hankofen-Hailing zu tun.
Der SV Erlbach bekommt es am ersten Spieltag mit der SpVgg Hankofen-Hailing zu tun. – Foto: Charly Becherer

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SV Erlbach
FC Ismaning

Es rollt wieder der Ball in der Bayernliga. Der SV Erlbach empfängt die SpVgg Hankofen-Hailing. Alle Spiele des Spieltags im Liveticker.

Spiel am Donnerstag:

Heute, 19:30 Uhr
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
3
0
Abpfiff

Spiel am Freitag:

Morgen, 19:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
19:00

Spiele am Samstag:

Sa., 18.07.2026, 11:30 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
11:30live

Sa., 18.07.2026, 17:00 Uhr
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
17:00live

Verlegte Spiele:

Di., 21.07.2026, 18:30 Uhr
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
18:30

Di., 21.07.2026, 18:30 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
FSV Pfaffenhofen/Ilm
FSV Pfaffenhofen/IlmFSV Pfaffenh
18:30

Di., 21.07.2026, 18:30 Uhr
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
18:30

Di., 28.07.2026, 19:30 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
19:30

Spiel ohne oberbayerische Beteiligung:

Di., 21.07.2026, 18:30 Uhr
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
18:30