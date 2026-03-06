 2026-03-05T07:49:35.839Z

Bayernliga LIVE: Erlbach führt gegen SVK - auch Schwaig trifft

23. Spieltag der Bayernliga Süd

Zum Auftakt unterlagen die Sportfreunde Schwaig klar bei Spitzenreiter 1860 München II (0:3). (Archivfoto) – Foto: Sven Leifer

Der 23. Spieltag der Bayernliga Süd startet am Freitag mit zwei spannenden Begegnungen. In Erlbach ist der SV Kirchanschöring zu Gast. Beide Teams könnten mit einem Sieg den Druck auf 1860 München II und Landsberg erhöhen. Im Abstiegskampf treffen zwei Aufsteiger aufeinander. Schwaig fordert TuS Geretsried. Alle Live-Ticker des Bayernliga-Spieltags.

Spiele am Freitag: Erlbach fordert SVK - Geretsried zu Gast in Schwaig

Heute, 19:00 Uhr
SV Erlbach
SV Kirchanschöring
1
0

Heute, 19:30 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
TuS Geretsried
1
0

Spiele am Samstag: 1860 München II und TSV Landsberg auswärts im Einsatz

Morgen, 14:00 Uhr
FC Deisenhofen
FC Sturm Hauzenberg
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
Türkspor Augsburg
TSV Landsberg
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
FC Gundelfingen
SV Heimstetten
15:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Schalding-Heining
TSV 1860 München
14:00live

Morgen, 15:00 Uhr
FC Pipinsried
FC Ismaning
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
Türkgücü München
TSV Nördlingen
15:00