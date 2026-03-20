 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Bayernliga LIVE: Erlbach dreht die Partie – Schwaig in Rückstand

25. Spieltag der Bayernliga Süd

von Luca Hayden · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Der SV Erlbach empfängt zum Auftakt des 25. Spieltags der Bayernliga Süd Hauzenberg.
Der SV Erlbach empfängt zum Auftakt des 25. Spieltags der Bayernliga Süd Hauzenberg. – Foto: Charly Becherer

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Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

Der SV Erlbach eröffnet den 25. Spieltag in der Bayernliga Süd. Der SVE empfängt am Freitagabend Abstiegskandidat Sturm Hauzenberg. Außerdem erwartet Schwaig in der NGL-Arena den FC Gundelfingen.

Spiele am Freitag

Heute, 19:00 Uhr
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
2
1

Heute, 19:30 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
1
3
Abpfiff

Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
14:00live

Morgen, 15:00 Uhr
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
15:30

Spiel am Sonntag

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
15:00