 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Der TSV Landsberg kann durch den Patzer der Junglöwen, die Tabellenführung übernehmen.
Der TSV Landsberg kann durch den Patzer der Junglöwen, die Tabellenführung übernehmen. – Foto: mb.presse / Butzhammer/Fupa

Bayernliga LIVE: Augsburg mit Anschluss – Landsberg übernimmt Spitze

16. Spieltag der Bayernliga Süd

Verlinkte Inhalte

Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

Samstag in der Bayernliga: Sechs Partien stehen heute auf dem Fahrplan und es könnte ein kleines Beben in der Tabelle stattfinden. Gewinnt Landsberg heute in Heimstetten, und 1860 München patzt gegen Nördlingen, winkt den Lechstädtern die Tabellenspitze. Um 14 Uhr sind zudem Geretsried und Hauzenberg, Erlbach in Schalding und der FC Ismaning in Kottern im Einsatz. Ab 15 Uhr treffen Pipinsried und Augsburg sowie Türkgücü München und Deisenhofen aufeinander. Der 16. Spieltag der Bayernliga Süd in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Heute, 12:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
2
3
Abpfiff

Im Duell der Bayernliga Süd musste sich die zweite Mannschaft des TSV 1860 München knapp mit 2:3 geschlagen geben. Die Löwen erwischten den besseren Start und gingen in der 14. Minute durch ein Eigentor von Nördlingens Torwart Max Fuchs in Führung. Doch die Gäste antworteten schnell: Bereits vier Minuten später traf Jens Schüler zum Ausgleich, womit es mit einem 1:1 in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel lange offen, ehe Nördlingen in der Schlussphase eiskalt zuschlug. Simon Gruber brachte die Gäste in der 77. Minute in Führung, kurz darauf erhöhte der eingewechselte Jan Reicherzer auf 3:1. Zwar verkürzte Lucas Grancay nur eine Minute später auf 2:3, doch der Ausgleich gelang den Junglöwen trotz kämpferischer Schlussphase nicht mehr.

TSV 1860 München II – TSV Nördlingen 2:3
TSV 1860 München II: Stefan Musa, Justin Thönig, Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Benedikt Hoppe (85. Luis Pereira de Azambuja), Max Jägerbauer, Raphael Wach, Samuel Althaus, Cristian Leone, Noah Klose (65. Sandro Porta), Emre Erdogan (74. Lucas Grancay)
TSV Nördlingen: Max Fuchs, Nico Schmidt, Jens Schüler, Julian Bosch (76. Jan Reicherzer), Mario Szabo, Manuel Meyer (93. Thomas Schmid), Jakob Mayer, Mario Taglieber, Patrick Högg (42. Jan Mielich), Alexander Schröter, Simon Gruber (82. Hakki Yildiz) (88. Bernd Rathgeber)
Schiedsrichter: Moritz Fischer (Ebermannsdorf) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Max Fuchs (14. Eigentor), 1:1 Jens Schüler (18.), 1:2 Simon Gruber (77.), 1:3 Jan Reicherzer (81.), 2:3 Lucas Grancay (82.)

Heute, 14:00 Uhr
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
3
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
0
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
2
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
5
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
2
1

Heute, 15:00 Uhr
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
15:00

Aufrufe: 025.10.2025, 10:02 Uhr
Benedict SchweigerAutor