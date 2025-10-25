Bayernliga LIVE: Augsburg mit Anschluss – Landsberg übernimmt Spitze

Im Duell der Bayernliga Süd musste sich die zweite Mannschaft des TSV 1860 München knapp mit 2:3 geschlagen geben. Die Löwen erwischten den besseren Start und gingen in der 14. Minute durch ein Eigentor von Nördlingens Torwart Max Fuchs in Führung. Doch die Gäste antworteten schnell: Bereits vier Minuten später traf Jens Schüler zum Ausgleich, womit es mit einem 1:1 in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel lange offen, ehe Nördlingen in der Schlussphase eiskalt zuschlug. Simon Gruber brachte die Gäste in der 77. Minute in Führung, kurz darauf erhöhte der eingewechselte Jan Reicherzer auf 3:1. Zwar verkürzte Lucas Grancay nur eine Minute später auf 2:3, doch der Ausgleich gelang den Junglöwen trotz kämpferischer Schlussphase nicht mehr.

TSV 1860 München II – TSV Nördlingen 2:3

TSV 1860 München II: Stefan Musa, Justin Thönig, Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Benedikt Hoppe (85. Luis Pereira de Azambuja), Max Jägerbauer, Raphael Wach, Samuel Althaus, Cristian Leone, Noah Klose (65. Sandro Porta), Emre Erdogan (74. Lucas Grancay)

TSV Nördlingen: Max Fuchs, Nico Schmidt, Jens Schüler, Julian Bosch (76. Jan Reicherzer), Mario Szabo, Manuel Meyer (93. Thomas Schmid), Jakob Mayer, Mario Taglieber, Patrick Högg (42. Jan Mielich), Alexander Schröter, Simon Gruber (82. Hakki Yildiz) (88. Bernd Rathgeber)

Schiedsrichter: Moritz Fischer (Ebermannsdorf) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Max Fuchs (14. Eigentor), 1:1 Jens Schüler (18.), 1:2 Simon Gruber (77.), 1:3 Jan Reicherzer (81.), 2:3 Lucas Grancay (82.)