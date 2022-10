Befinden sich beide auf einem Abstiegs-Relegationslatz: Der VFR Garching (links) und der TSV Nördlingen. – Foto: Sven Leifer

Bayernliga LIVE: Aufsteiger-Duell in Erlbach - 1860 II in Garching 17. Spieltag im Live-Ticker

Am Sonntag treffen beim SV Erlbach im Spiel gegen den TSV Nördlingen die beiden Aufsteiger der Bayernliga Süd aufeinander. Für beide Mannschaften geht es um viel, denn sie kleben im Tabellenkeller fest. Schlimmer sieht die Lage für den VFR Garching aus: Bereits sieben Punkte Rückstand hat der Klub auf einen Nichtabstiegsplatz. Am heutigen Nachmittag erwarten die Garching die Zweite des TSV 1860 München. Die Live-Ticker:

Spiele am Sonntag

Heute, 14:30 Uhr SV Erlbach SV Erlbach TSV Nördlingen Nördlingen 14:30 PUSH

Heute, 15:00 Uhr VfR Garching VfR Garching TSV 1860 München TSV 1860 II 15:00 PUSH

Spiele am Samstag

Der TSV Landsberg muss den nächsten Dämpfer im Aufstiegsrennen hinnehmen. Nach einer ersten torlosen Hälfte, kamen die Landsberger per Elfer sorgar in Führung, doch die Schanzer-Reserve konnte antworten. David Udogu schaffte knapp eine Viertelstunde später den Ausgleich, ehe Jonas Perconti den FCI in Führung schoss. Durch die Niederlage klettern die Schanzer in der Tabelle am TSV Landsberg vorbei auf den Aufstiegsrelegationsplatz.

FC Ingolstadt 04 II – TSV Landsberg 2:1

FC Ingolstadt 04 II: Maurice Dehler, David Udogu, Donald Nduka, Simon Kampmann, Juan Ignacio Cabrera (90. Edison Mazreku), Michael Senger, Felix Keidel (63. Mussa Fofanah), Mario Götzendörfer, Tim Herm, Egson Gashi (82. Jonas Perconti), Jeroen Krupa (63. Ishak Karaogul) - Trainer: Alex Käs

TSV Landsberg: David Hundertmark, Alexander Benede Aquayo, Maximilian Holdenrieder, Alessandro di Rosa, Sebastian Schmeiser, Branko Nikolic, Steffen Krautschneider (46. Manuel Detmar), Michael Hutterer, Timo Spennesberger (76. Bryan Stubhan), Sascha Mölders, Achim Speiser (68. Nikola Negic)

Schiedsrichter: Andreas Dinger (Bischofsgrün) - Zuschauer: 222

Tore: 0:1 Timo Spennesberger (51. Foulelfmeter), 1:1 David Udogu (64.), 2:1 Jonas Perconti (86.)





Der FC Ismaning hat gegen Schwaben Augsburg einen Dreier einfahren können. Vor etwa 120 Zuschauern sah es lange aber nicht danach aus. Julian Kania brachte die Schwaben nach zwölf Minuten in Führung. Es dauerte bis spät in die zweite Hälfte bis Yasin Yilmaz für den FCI ausgleichen konnte. Und davon nicht genug: In der Nachspielzeit zeigte Schiedsrichter Michael Freund auf den Punkt und Markus Mittermaier verwandelte zum umjubelten 2:1-Siegtreffer. Dem FC Ismaning baut damit sein Polster auf die Abstiegszone aus und gewinnt das zweite Spiel in Serie. FC Ismaning – TSV Schwaben Augsburg 2:1

FC Ismaning: Lorenz Becherer, Jonas Redl, Ryohei Nishikawa (81. Joshua Steindorf), Alexander Jobst (46. Daniel Bux), Rufus Roth, Dominik Krizanac, Clemens Kubina, Daniel Weber, Yasin Yilmaz, Peter Schädler (65. Bastian Lommer), Daniel Gaedke (65. Markus Mittermaier) - Trainer: Mijo Stijepic

TSV Schwaben Augsburg: Patrick Rösch, Benedikt Krug (83. Pedro da Silva Wiedl), Simon Rauscher (46. Rasmus Fackler-Stamm), Dennis Ruisinger, Simon Gail, Nikola Aracic, Maximilian Heiß, Marco Luburic (77. Marco Zupur), Simon Achatz (81. Timothee Diowo), Julian Kania, Bastian Kurz - Trainer: Janos Radoki

Schiedsrichter: Michael Freund (Perlesreut) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Julian Kania (12.), 1:1 Yasin Yilmaz (80.), 2:1 Markus Mittermaier (90.+2 Foulelfmeter)

Ein spektakuläres Spiel zwischen Türkspor Augsburg und SV Kirchanschöring endet am Ende 3:3. Die Fuggerstädter gingen zwei Mal durch Berkan Aydin (4. Minute) und Ivan Knezic (17.) in Führung, doch dem SVK gelang durch Leberfinger (13.) und Nicklas (26.) jeweils kurz darauf der Ausgleich. Nach dem Pausentee gelang der Demmelbauer-Elf sogar die Führung, doch in der 95. Minute traf Gobitaka zum Ausgleich. Die Demmelbauer-Elf bleibt damit im sechsten Spiel in Serie ungeschlagen, verpasst es aber mit Ingolstadt und Landsberg gleichzuziehen. Türkspor Augsburg – SV Kirchanschöring 3:3

Türkspor Augsburg: Batuhan Tepe, Vitaly Blinov, Astrit Topalaj (66. Hasret Inan), Sebastian Mitterhuber (82. Marwane Gobitaka), Berkan Aydin, Turgay Karvar (91. Sertac Albayrak), Borna Katanic, Moustapha Salifou, Ivan Knezic (60. Jérôme Fayé), Ihor Yarovoi (85. Kreshnik Nebihu), Emre Arik

SV Kirchanschöring: Egon Weber, Thorsten Nicklas, Thomas Leberfinger, Josef Urban (60. Manuel Sternhuber), Luca Obirei, Dominik Auerhammer (60. Bernhard Mühlbacher), Luca Schmitzberger (91. Jonas Kronbichler), Elias Huber, Dominik Buxmann (60. Christoph Dinkelbach), David Lobendank, David Miladinovic (68. Simon Jauk) - Trainer: Mario Demmelbauer

Schiedsrichter: Steffen Ehwald (Geldersheim) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Berkan Aydin (4.), 1:1 Thomas Leberfinger (13.), 2:1 Ivan Knezic (17.), 2:2 Thorsten Nicklas (26.), 2:3 David Miladinovic (49.), 3:3 Marwane Gobitaka (90.+5)

Der SV Schalding-Heining hat in einem engen Spiel in Deisenhofen die Tabellenführung auf jetzt sieben Punkte ausgebaut. Lange hielt der FC Deisenhofen die Null, doch Walter Kirschner brachte den SVSH Mitte der zweiten Halbzeit in Führung. In der 85. Minute musste Mladen Zgonjanin wegen einer roten Karte den Platz verlassen. In der sechsten Minute der Nachspielzeit machte Patrick Rott mit dem 2:0 den Deckel auf eine umkämofte Partie. Der FC Deisenhofen bleibt nach der Niederlage im Mittelfeld der Tabelle, während der Vorjahres-Absteiger langsam wieder von der Regionalliga träumen darf. FC Deisenhofen – SV Schalding-Heining 0:2

FC Deisenhofen: Enrico Caruso, Maxime Schneiker, Michael Vodermeier (83. Nico Patent), Jens Förtsch (55. Valentin Köber), Tobias Nickl, Björn Jost (76. Stephan Kopp), Leon Müller-Wiesen, Arian Kurmehaj (64. Niklas Sagner), Martin Mayer (76. Marco Finster), Michael Bachhuber, Nikolaos Gkasimpagiazov - Trainer: Andreas Pummer

SV Schalding-Heining: Daniel Schedlbauer, Jonas Rossdorfer (84. Mladen Zgonjanin), Daniel Zillner, Dominik Weiß, Markus Tschugg, Philipp Knochner, Christian Brückl (75. Nemanja Radivojevic), Fabian Burmberger, Fabian Schnabel (76. Patrick Rott), Patrick Drofa (61. Walter Kirschner), Markus Gallmaier - Trainer: Stefan Köck

Schiedsrichter: Elias Tiedeken (Neusäß) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Walter Kirschner (67.), 0:2 Patrick Rott (90.+6)

Rot: Mladen Zgonjanin (85./SV Schalding-Heining/Foulspiel)

Dem TSV 1865 Dachau ist gegen das Tabellenschlusslicht aus Rosenheim ein wichtiger Heimsieg im Abstiegskampf gelungen. Bojan Tanev hatte die Sechzger nach 31 Minuten in Führung geschossen, doch die zweite Halbzeit trug die Farben der 65er. Martin Schön konnte direkt nach Wiederanpfiff ausgleichen und ein später Doppelpack vom eingewechselten Oliver Wargalla verhalf den Dachauern zum Dreier. Der TSV 1860 bleibt nach der Niederlage auch im siebten Spiel in Folge sieglos und sitzt weiter fest am Tabellenende. TSV 1865 Dachau – TSV 1860 Rosenheim 3:1

TSV 1865 Dachau: Marco Jakob, Florian Mayer (17. Arijanit Kelmendi) (44. Niclas Groß), Mathias Leiber (81. Christos Trifinopoulos), Mohamed Bekaj, Marcel Kosuch (89. Dragan Radojevic), Orkun Tugbay, Sebastiano Nappo (46. Oliver Wargalla), Sebastian Brey, Anthony Manuba, Mario Maric, Martin Schön - Trainer: Alexander Weiser

TSV 1860 Rosenheim: David Daroczi, Adnan Kasumovic, Kai Robin Polotzek, Christoph Wallner, Michael Summerer (78. Maximilian Kuchler), Lucas Gratt, Adel Merdan, Dennis Polat (89. Andrew Addo), Andrew Barsalona, Bojan Tanev (59. Sebastian Löser), Laurin Demolli - Trainer: Klaus Seidel

Schiedsrichter: Felix Scharf (Regensburg) - Zuschauer: 42

Tore: 0:1 Bojan Tanev (31.), 1:1 Martin Schön (46.), 2:1 Oliver Wargalla (85.), 3:1 Oliver Wargalla (88.) Spiel am Freitag

Der VfB Hallbergmoos verliert auch gegen den TSV Kottern. Die erste halbe Stunde hielt die schwächste Defensive der Liga zwar noch die Null, ehe Marco Schad die Allgäuer in Führung schoss. In der zweiten Halbzeit sorgten die Allgäuer durch einen Doppelpack von Sezer Yazir für die Entscheidung. Der Anschlusstreffer von Fabian Diranko in der 79. Minute war dann nur noch Ergebniskosmetik. Der Tabellenvorletzte bleibt damit im fünften Spiel sieglos und hängt weiter im Tabellenkeller fest. VfB Hallbergmoos-Goldach – TSV Kottern 1:3

VfB Hallbergmoos-Goldach: Martin Dinkel, Andreas Giglberger (87. Brandon Happi Monthé), Stephan Thee, Christoph Mömkes, Andreas Kostorz, Johannes Petschner, Tobias Krause (66. Maurice David), Philipp Beetz (67. David Lucksch), David Küttner, Simon Werner, Fabian Diranko - Trainer: Matthias Strohmaier - Trainer: Florian Brachtel

TSV Kottern: Antonio Mormone, Kim-Bryan Paschek, Marco Miller, Filip Dobras, Marcello Barbera (77. Mirhan Kaya), Marco Schad (46. Dennis Hoffmann), Nico Beutel, Roland Fichtl, Matthias Jocham (77. Kai Dusch), Christopher Duchardt (60. Fatlind Vezaj), Sezer Yazir (77. Philipp Meisinger) - Trainer: Frank Wiblishauser

Schiedsrichter: Stefan Dorfner (Falkenfels) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Marco Schad (32.), 0:2 Sezer Yazir (59.), 0:3 Sezer Yazir (73.), 1:3 Fabian Diranko (79.) Spiele ohne oberbayerische Beteiligung