Bayernliga LIVE: 1860 II in Erlbach – Landsberg gegen Hauzenberg

Zwei Spiele stehen am heutigen Freitagabend in der Bayernliga Süd auf dem Programm: Sturm Hauzenberg konnte am vergangenen Wochenende den ersten Sieg einfahren. Nun geht es an den Lech, zum TSV Landsberg. In Erlbach steigt ein absolutes Top-Spiel: Der SVE empfängt den noch ungeschlagenen Tabellenführer TSV 1860 II. Wir berichten im Live-Ticker.