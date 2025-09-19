Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Gelingt Alper Kayabunar und dem TSV 1860 II der nächste Sieg? – Foto: Walter Brugger
Bayernliga LIVE: 1860 II in Erlbach – Landsberg gegen Hauzenberg
Zwei Spiele stehen am heutigen Freitagabend in der Bayernliga Süd auf dem Programm: Sturm Hauzenberg konnte am vergangenen Wochenende den ersten Sieg einfahren. Nun geht es an den Lech, zum TSV Landsberg. In Erlbach steigt ein absolutes Top-Spiel: Der SVE empfängt den noch ungeschlagenen Tabellenführer TSV 1860 II. Wir berichten im Live-Ticker.