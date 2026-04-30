 2026-04-29T13:32:52.058Z

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Bayernliga LIVE: 1860 II erwartet Hauzenberg - Schwaig gegen Erlbach

32. Spieltag der Bayernliga Süd

von Lara Marjanovic · Heute, 19:01 Uhr · 0 Leser
Die U21 des TSV 1860 München II trifft auf Sturm Hauzenberg
Die U21 des TSV 1860 München II trifft auf Sturm Hauzenberg – Foto: Jonas Baier, Robert Geisler

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SV Erlbach
FC Ismaning

Am Donnerstagabend eröffnet der TSV 1860 München II gegen den FC Sturm Hauzenberg den 32. Spieltag der Bayernliga Süd und Schwaig trifft auf Erlbach.

Spiele am Donnerstag:

Heute, 19:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
0
0

Heute, 19:30 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
0
0

Spiel am Freitag:

Morgen, 13:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
13:00live

Spiele am Samstag:

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
15:00

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
14:00

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
14:00live

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
14:00live

Sa., 02.05.2026, 17:00 Uhr
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
17:00