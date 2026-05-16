 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Bayernliga LIVE: 1860 II auf dem Weg zur Meisterschaft

34. Spieltag der Bayernliga Süd

von Sarah Georgi · Heute, 14:19 Uhr · 0 Leser
Der TSV Landsberg und die zweite Mannschaft des TSV 1860 München kämpfen im Fernduell um die Meisterschaft.
Der TSV Landsberg und die zweite Mannschaft des TSV 1860 München kämpfen im Fernduell um die Meisterschaft. – Foto: Maximilian Merkl

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Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

Saisonabschluss in der Bayernliga Süd. Die wichtigste Frage des letzten Spieltags: 1860 II oder Landsberg? Eine der beiden Mannschaften kann die Meisterschaft in der Bayernliga Süd feiern.

Spiele am Samstag

Heute, 14:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
2
1

Heute, 14:00 Uhr
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
0
0

Heute, 14:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
2
1

Heute, 14:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
1
0

Heute, 14:00 Uhr
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
1
1

Heute, 14:00 Uhr
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
0
0

Heute, 14:00 Uhr
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
2
2

Heute, 14:00 Uhr
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
2
0