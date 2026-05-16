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Bayernliga LIVE: 1860 II auf dem Weg zur Meisterschaft
34. Spieltag der Bayernliga Süd
von Sarah Georgi · Heute, 14:19 Uhr · 0 Leser
Der TSV Landsberg und die zweite Mannschaft des TSV 1860 München kämpfen im Fernduell um die Meisterschaft. – Foto: Maximilian Merkl