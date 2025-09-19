 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Maxi Berwein erzielt den Ausgleich für den TSV Landsberg.
Maxi Berwein erzielt den Ausgleich für den TSV Landsberg. – Foto: Simon Eiler

Bayernliga LIVE: 1860 gelingt Ausgleich – Berwein trifft für Landsberg

11. Spieltag der Bayernliga Süd

Zwei Spiele stehen am heutigen Freitagabend in der Bayernliga Süd auf dem Programm: Sturm Hauzenberg konnte am vergangenen Wochenende den ersten Sieg einfahren. Nun geht es an den Lech, zum TSV Landsberg. In Erlbach steigt ein absolutes Top-Spiel: Der SVE empfängt den noch ungeschlagenen Tabellenführer TSV 1860 II. Wir berichten im Live-Ticker.

Spiele am Freitag:

Heute, 19:00 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
2
2

Heute, 19:00 Uhr
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
1
1

Spiele am Samstag:

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
15:00live

Morgen, 16:30 Uhr
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
16:30live

