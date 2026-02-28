Bayernliga: Landsberg siegt im Top-Spiel - Ismaning schafft Abstand

Der FC Ismaning setzt einen hochachtungsvollen 4:1-Sieg gegen den direkten Konkurrenten Schalding-Heining. Dimitrios Vourtsis, Ilkan Atak und Allessandro Cazorla legen nach einer guten halben Stunde schon die Weichen für den Heimerfolg. Der FCI vergößert damit nicht nur Abstand auf die Abstiegsrelegationsplätze auf vier Zähler, sondern verringert auch den Puffer der Schaldinger auf die Ismaninger auf vier Punkte.

FC Ismaning – SV Schalding-Heining 4:1

FC Ismaning: Maximilian Retzer, Daniel Weber, Dominik Krizanac, Gianluca Wild, Altin Maxhuni, Giovanni Pollio (80. Cengiz Basaran), Fabian Streibl, Dimitrios Vourtsis (85. Agon Bashota), Philip Kuhn (90. Dogukan Mumcu), Alessandro Cazorla (85. Lucio Gonzalo Theveny), Ilkan Atak (74. Kevin Kozica) - Trainer: Xhevat Muriqi

SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Markus Tschugg (87. Erkam Hoxha), Christoph Szili, Mohamed Bekaj (46. Manuel Mörtlbauer), Maximilian Moser (72. Christian Brückl), Quirin Stiglbauer, Fabian Stahl (46. Abaz Mazrekaj), Markus Gallmaier, Fabian Schnabel, Patrick Drofa, Vincent Ketzer (59. Michael Dietl) - Trainer: Stefan Köck

Schiedsrichter: Maximilian Baier (Regensburg) - Zuschauer: 160

Tore: 1:0 Dimitrios Vourtsis (13.), 2:0 Ilkan Atak (22.), 3:0 Alessandro Cazorla (34.), 3:1 Markus Gallmaier (56.), 4:1 Ilkan Atak (71.)