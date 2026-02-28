 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ticker

Bayernliga: Landsberg siegt im Top-Spiel - Ismaning schafft Abstand

22. Spieltag der Bayernliga Süd

von Fussball Vorort FuPa Oberbayern · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Zurück in den Liga-Alltag. Für den TSV Landsberg steht gleich das Top-Spiel gegen den FC Deisenhofen an.
Zurück in den Liga-Alltag. Für den TSV Landsberg steht gleich das Top-Spiel gegen den FC Deisenhofen an. – Foto: Walter Brugger

Verlinkte Inhalte

Bayernliga Süd
Türkgücü Mün
Schalding
SV Erlbach
FC Ismaning

Der Start in die zweite Saisonhälfte hätte kaum spannender starten können. Neben dem Top-Spiel in Landsberg und dem Keller-Duell für Türkgücü empfing u.a. der SV Heimstetten den TSV Kottern, Herbstmeister 1860 begrüßte die Gäste aus Schwaig. Alle Spiele des 22. Spieltags im Überblick.

Samstag:

Heute, 14:00 Uhr
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
TSV Kottern
TSV KotternTSV Kottern
3
0
Abpfiff

Der SV Heimstetten siegt erwartungsgemäß gegen den TSV Kottern mit 3:0. Lukas Riglewski, David Leitl und Robin Penski sorgen für die Treffer der Gastgeber, die durch den Dreier vorerst bis auf Rang 6 klettern. Kottern hingegen bleibt mit 18 Zählern auf einem Abstiegs-Relegationsplatz.

Heute, 14:00 Uhr
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg
Türkgücü München
Türkgücü MünchenTürkgücü Mün
1
0

Im Kellerduell zwischen dem FC Sturm Hauzenberg und Türkgücü München setzt sich der Aufsteiger mit 1:0 durch und verschärft die Münchner Krise weiter. Für die Elfinger-Elf ist es bereits das zwölfte Ligaspiel in Folge ohne Sieg. Hauzenberg hingegen verschafft sich ein 5-Punkte-Polster zum Regionalliga-Absteiger und klettert auf einen Relegationsplatz.
FC Sturm Hauzenberg – Türkgücü München 1:0
FC Sturm Hauzenberg: Stefan Schulz (46. Florian Scharringer), Alexander Kretz, Philipp Michl (53. Fabian Reischl), Nico Wipplinger, Niklas Heininger, Christoph Traxinger, Luca Canales Uhrmann, Florian Seibold, Dominik Manzenberger (70. Fabian Gastinger), Manuel Mader (81. Kilian Heß), Bastian Schmid (89. Hannes Fuchs) - Trainer: Alexander Geiger - Trainer: Dominik Schwarz
Türkgücü München: Leon Walch, Mhammed Sanawar, Marcello Ljubicic (80. Jerimiah Dosi), Sahin Bahadir, Tunahan Reis, Fernando Herodes (75. Soufian Tauber), Atilla Arkadas, Ivan Martinovic (22. Mert Güzelarslan), Mert Sahin, Burhan Bahadir, Osman Doman (63. Abdulrahman Hassirou) - Trainer: Rainer Elfinger
Schiedsrichter: Lukas Schwendner (Ensdorf) - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Philipp Michl (17.)

Heute, 14:00 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
SV Schalding-Heining
SV Schalding-HeiningSchalding
4
1
Abpfiff

Der FC Ismaning setzt einen hochachtungsvollen 4:1-Sieg gegen den direkten Konkurrenten Schalding-Heining. Dimitrios Vourtsis, Ilkan Atak und Allessandro Cazorla legen nach einer guten halben Stunde schon die Weichen für den Heimerfolg. Der FCI vergößert damit nicht nur Abstand auf die Abstiegsrelegationsplätze auf vier Zähler, sondern verringert auch den Puffer der Schaldinger auf die Ismaninger auf vier Punkte.

FC Ismaning – SV Schalding-Heining 4:1
FC Ismaning: Maximilian Retzer, Daniel Weber, Dominik Krizanac, Gianluca Wild, Altin Maxhuni, Giovanni Pollio (80. Cengiz Basaran), Fabian Streibl, Dimitrios Vourtsis (85. Agon Bashota), Philip Kuhn (90. Dogukan Mumcu), Alessandro Cazorla (85. Lucio Gonzalo Theveny), Ilkan Atak (74. Kevin Kozica) - Trainer: Xhevat Muriqi
SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Markus Tschugg (87. Erkam Hoxha), Christoph Szili, Mohamed Bekaj (46. Manuel Mörtlbauer), Maximilian Moser (72. Christian Brückl), Quirin Stiglbauer, Fabian Stahl (46. Abaz Mazrekaj), Markus Gallmaier, Fabian Schnabel, Patrick Drofa, Vincent Ketzer (59. Michael Dietl) - Trainer: Stefan Köck
Schiedsrichter: Maximilian Baier (Regensburg) - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Dimitrios Vourtsis (13.), 2:0 Ilkan Atak (22.), 3:0 Alessandro Cazorla (34.), 3:1 Markus Gallmaier (56.), 4:1 Ilkan Atak (71.)

Heute, 14:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 II
FC Sportfreunde Schwaig
FC Sportfreunde SchwaigSF Schwaig
3
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TuS Geretsried
TuS GeretsriedGeretsried
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Kirchanschöring
SV KirchanschöringKirchanschör
Türkspor Augsburg
Türkspor AugsburgTürkAugsburg
2
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
FC Deisenhofen
FC DeisenhofenDeisenhofen
4
2
Abpfiff

Verschoben:

Heute, 14:30 Uhr
TSV Nördlingen
TSV NördlingenNördlingen
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
Abgesagt