Bayernliga: Landsberg siegt im Top-Spiel - Ismaning schafft Abstand

Der Start in die zweite Saisonhälfte hätte kaum spannender starten können. Neben dem Top-Spiel in Landsberg und dem Keller-Duell für Türkgücü empfing u.a. der SV Heimstetten den TSV Kottern, Herbstmeister 1860 begrüßte die Gäste aus Schwaig. Alle Spiele des 22. Spieltags im Überblick.
Der SV Heimstetten siegt erwartungsgemäß gegen den TSV Kottern mit 3:0. Lukas Riglewski, David Leitl und Robin Penski sorgen für die Treffer der Gastgeber, die durch den Dreier vorerst bis auf Rang 6 klettern. Kottern hingegen bleibt mit 18 Zählern auf einem Abstiegs-Relegationsplatz.
Der FC Ismaning setzt einen hochachtungsvollen 4:1-Sieg gegen den direkten Konkurrenten Schalding-Heining. Dimitrios Vourtsis, Ilkan Atak und Allessandro Cazorla legen nach einer guten halben Stunde schon die Weichen für den Heimerfolg. Der FCI vergößert damit nicht nur Abstand auf die Abstiegsrelegationsplätze auf vier Zähler, sondern verringert auch den Puffer der Schaldinger auf die Ismaninger auf vier Punkte.
FC Ismaning – SV Schalding-Heining 4:1
FC Ismaning: Maximilian Retzer, Daniel Weber, Dominik Krizanac, Gianluca Wild, Altin Maxhuni, Giovanni Pollio (80. Cengiz Basaran), Fabian Streibl, Dimitrios Vourtsis (85. Agon Bashota), Philip Kuhn (90. Dogukan Mumcu), Alessandro Cazorla (85. Lucio Gonzalo Theveny), Ilkan Atak (74. Kevin Kozica) - Trainer: Xhevat Muriqi
SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Markus Tschugg (87. Erkam Hoxha), Christoph Szili, Mohamed Bekaj (46. Manuel Mörtlbauer), Maximilian Moser (72. Christian Brückl), Quirin Stiglbauer, Fabian Stahl (46. Abaz Mazrekaj), Markus Gallmaier, Fabian Schnabel, Patrick Drofa, Vincent Ketzer (59. Michael Dietl) - Trainer: Stefan Köck
Schiedsrichter: Maximilian Baier (Regensburg) - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Dimitrios Vourtsis (13.), 2:0 Ilkan Atak (22.), 3:0 Alessandro Cazorla (34.), 3:1 Markus Gallmaier (56.), 4:1 Ilkan Atak (71.)