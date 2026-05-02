Bayernliga: Landsberg nun sicher aufgestiegen - SVK & Ismaning jubeln

Spielt nächste Saison nun sicher in der Regionalliga: Der TSV Landsberg. – Foto: Maximilian Merkl

Am Samstag wurden vier Partien mit oberbayerischer Beteiligung in der Bayernliga Süd ausgetragen. Kirchanschöring konnte im Kampf um die Aufstiegs-Relegation dank eines Lucky Punches einen wichtigen Sieg in Heimstetten feiern. Ismaning besiegte Nördlingen und kann dank der Niederlage von Kottern bei Schlusslicht Türkgücü München den Klassenerhalt feiern. Am späteren Nachmittag bezwang Pipinsried Deisenhofen. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag

Da die erste Mannschaft des TSV 1860 München sein heutiges Spiel in Schweinfurt nicht gewinnen konnte, ist Platz drei in der 3. Liga und somit der potenzielle Aufstieg rechnerisch nicht mehr erreichbar. Folglich kann 1860 II nicht in die Regionalliga vorrücken, dadurch steht der Zweite TSV Landsberg nun sicher als Aufsteiger fest. Für die Aufstiegs-Relegation hat nun der SV Kirchanschöring die besten Karten, insbesondere nach dem späten Auswärtssieg beim SV Heimstetten. Denn der nächste infrage kommende Klub hat mit dem SV Erlbach fünf Punkte weniger auf dem Konto (Heimstetten und Gundelfingen auf den Rängen drei und vier haben die Lizenz für die kommende Regionalliga-Saison nicht angemeldet). Zum Spiel: David Rosenstatter brachte den SVK in der neunten Minute in Front, nur zwei Zeigerumdrehungen später konnte Dominique Girtler jedoch ausgleichen. Führung und Antwort spielte sich kurz darauf erneut ab: Auf das 1:2 von Manuel Omelanowsky (20.) folgte zehn Minuten später das 2:2 durch Daniel Steimel. Lange sah es nach der Punktteilung aus, ehe Sebastian Dengel der wichtige 2:3-Treffer in der ersten Minute der Nachspielzeit gelang.

SV Heimstetten – SV Kirchanschöring 2:3

SV Heimstetten: Fabian Scherger, Fabian Cavadias, Ikenna Ezeala, Yannick Günzel (78. Cedric Ildas), Rene Rüther (71. Quentin Kehl), Daniel Steimel (71. Emil Titze), Dennis Polat, Vitus Vochatzer, David Leitl, Lukas Riglewski, Dominique Girtler - Trainer: Sarah Romert - Co-Trainer: Niklas Eberhardt - spielender Co-Trainer: Lukas Riglewski

SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Elias Huber, Dominik Auerhammer (90. Andreas Schweinsteiger), David Rosenstatter, Christoph Dinkelbach, David Lobendank (80. Andreas Krämer), Maximilian Reiter (80. Sebastian Dengel), Manuel Omelanowsky (84. Marco Schmitzberger), Samuel Schwarz - Spielertrainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger

Schiedsrichter: Patrick Krettek (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 167

Tore: 0:1 David Rosenstatter (9.), 1:1 Dominique Girtler (11.), 1:2 Manuel Omelanowsky (20.), 2:2 Daniel Steimel (30.), 2:3 Sebastian Dengel (90.+1)

Der FC Ismaning macht einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt! Beim 3:1-Heimsieg über den TSV Nördlingen avancierte Ilkan Atak zum Matchwinner, er steuerte alle drei Treffer bei (37., 68. und 74.). Nördlingens Aufbäumen durch das Tor von Mario Taglieber kam zu spät (90.). Ismaning schiebt sich auf den elften Platz, Nördlingen ist Zehnter. FC Ismaning – TSV Nördlingen 3:1

FC Ismaning: Maximilian Retzer, Daniel Weber, Dominik Krizanac, Altin Maxhuni (86. Benedikt Kuhn), Giovanni Pollio (88. Cengiz Basaran), Jeremie Zehetbauer, Dimitrios Vourtsis, Siegfried Kübler, Vito Liuzza (82. Gianluca Wild), Alessandro Cazorla (90. Kevin Kozica), Ilkan Atak (78. Agon Bashota) - Trainer: Xhevat Muriqi

TSV Nördlingen: Daniel Martin, Nico Schmidt, Jens Schüler, Julian Bosch (26. Bernd Rathgeber), Hans Rathgeber (76. Thomas Schmid), Johannes Fiedler (66. Jan Mielich), Jakob Mayer, Mario Taglieber, Patrick Högg, Alexander Schröter, Simon Gruber - Trainer: Daniel Kerscher

Schiedsrichter: Alexander Petzke (Surheim)

Tore: 1:0 Ilkan Atak (37.), 2:0 Ilkan Atak (68. Foulelfmeter), 3:0 Ilkan Atak (74.), 3:1 Mario Taglieber (90.)

Schlusslicht Türkgücü München konnte gegen den TSV Kottern ein Erfolgserlebnis feiern, mit 2:1 gewannen die Hausherren. Mert Sahin brachte Türkgücü dank seines Doppelpacks in der ersten Hälfte auf die Siegerstraße (39. und 44.). Unmittelbar nach dem Seitenwechsel konnte Achim Speiser zwar verkürzen (49.), ein weiterer Treffer fiel aber nicht mehr. Für Türkgücü München ändert sich tabellarisch trotz des Sieges wenig, der Klub steigt nach Ende der Saison in die Landesliga ab. Auch Kottern muss sich nun Gedanken machen, aufgrund der Niederlage ist die Relegation unvermeidbar. Türkgücü München – TSV Kottern 2:1

Türkgücü München: Leon Walch, Marcello Ljubicic, Sahin Bahadir, Tunahan Reis, Atilla Arkadas, Ivan Martinovic (78. Arijon Mehaj), Mert Sahin (88. Atakan Ege), Abdulrahman Hassirou, Burhan Bahadir (92. Denis Pobric), Osman Doman (75. Antonios Giapoulis), Jonas Ngusu Luzolo (75. Philipp Denić) - Trainer: Slaven Skeledzic

TSV Kottern: Antonio Mormone, Tim Buchmann (86. Matthew Hickman), Samuel Barth (46. Sefer Qosaj), Filip Dobras (46. Marco Miller), Lukas Ender, Roland Fichtl (46. Achim Speiser), Matthias Jocham, Marco Schad, Sven Kopp, Maximilian Bär, Christopher Duchardt - Trainer: Andreas Maier

Schiedsrichter: Stefan Treiber (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Mert Sahin (39.), 2:0 Mert Sahin (44. Foulelfmeter), 2:1 Achim Speiser (49.)

Gelb-Rot: Christopher Duchardt (92./TSV Kottern/)

Im Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz konnte der FC Pipinsried den FC Deisenhofen besiegen. Niclas Groß brachte die Deisenhofener zunächst aber in Front (19.), Nenad Petkovic antwortete noch im ersten Durchgang (33.). Nach dem Seitenwechsel flog Pipinsrieds Mario Götzendörfer mit gelb-rot vom Platz (53.). Die Gastgeber zeigten sich davon aber unbeeindruckt, Benedikt Wiegert stellte knapp 20 Minuten später die Weichen auf Heimsieg. In der sechsten Minute der Nachspielzeit schraubte Nico Karger mit seinem Treffer den Deckel drauf. Pipinsried ist nun Fünfter und bleibt an Kirchanschöring dran, der Abstand beträgt weiterhin drei Punkte. Deisenhofen rutscht auf den achten Platz zurück. FC Pipinsried – FC Deisenhofen 3:1

FC Pipinsried: Enrique Bösl, Sebastian Keßler (83. Angelo Mayer), Benedikt Lobenhofer, Max Dombrowka (46. Jonas Lindner), Tobias Schröck, Tobias Reithmeir, Mario Götzendörfer, Alexander Lungwitz, Dominik Neisser (58. Nico Karger), Nenad Petkovic (58. Jaroud Kanze), Florian Gebert (71. Benedikt Wiegert) - Trainer: Roman Langer

FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Leo Edenhofer, Georg Jungkunz, Henrik Freitag (81. Tobias Seidl), Luke Gandl (70. Florian Weber), Yasin Yilmaz (70. Nikolaos Gkasimpagiazov), Noah Semmler (79. Andreas Perneker), Lennard Jung, Niclas Groß, Lukas Kretzschmar (29. Jan Krettek), Florian Schmid - Trainer: Andreas Pummer

Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (Holzkirchen) - Zuschauer: 227

Tore: 0:1 Niclas Groß (19.), 1:1 Nenad Petkovic (33.), 2:1 Benedikt Wiegert (75.), 3:1 Nico Karger (90.+6)

Gelb-Rot: Mario Götzendörfer (53./FC Pipinsried/)

Spiel am Freitag