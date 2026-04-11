Bayernliga: Landsberg, Kirchanschöring, Heimstetten & Schwaig souverän

Konnte den Rückstand auf 1860 II verkürzen: Der TSV Landsberg. – Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke

Am Samstag konnte Landsberg gegen Nördlingen auf drei Punkte auf den Tabellenführer 1860 II heranrücken, der Dritte Kirchanschöring bezwang Ismaning. Schwaig siegte bei Türkgücü München, Heimstetten bei Türkspor Augsburg. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Samstag:

Der TSV Landsberg konnte sein Duell gegen den TSV Nördlingen mit 3:0 gewinnen. Jeton Abazi brachte den Tabellenzweiten in der 42. Minute in Front, Maximilian Seemüller erhöhte im zweiten Durchgang (66.). Fares Ibrahim machte kurz vor Schluss den Deckel drauf (84.). Landsberg rückt mit dem Heimsieg auf drei Punkte auf den Spitzenreiter TSV 1860 München II heran, Nördlingen ist Achter.

TSV Landsberg – TSV Nördlingen 3:0

TSV Landsberg: Max Fuchs (15. Leopold Leimeister), Maximilian Holdenrieder, Lukas Bettrich, Kilian Pittrich, Jannik Fippl, Daniele Sgodzaj (70. Tiziano Mulas), Maximilian Seemüller, Tino Reich (65. Benito Alisanovic), Ünal Tosun, Maximilian Berwein (79. Furkan Kircicek), Jeton Abazi (60. Fares Ibrahim) - Trainer: Christoph Rech

TSV Nördlingen: Daniel Martin, Nico Schmidt (79. Julian Bosch), Jens Schüler, Hans Rathgeber (50. Johannes Fiedler), Mario Szabo, Manuel Meyer, Jakob Mayer, Mario Taglieber (73. Jan Reicherzer), Bernd Rathgeber, Alexander Schröter (65. Patrick Högg), Simon Gruber (85. Hakki Yildiz) - Trainer: Daniel Kerscher

Schiedsrichter: Kevin Rösch (Nürnberg) - Zuschauer: 380

Tore: 1:0 Jeton Abazi (42.), 2:0 Maximilian Seemüller (66.), 3:0 Fares Ibrahim (84.)

Die Partie zwischen dem FC Deisenhofen und dem FC Gundelfingen endete torlos. Damit verpassen es beide Mannschaften, näher an den Tabellenzweiten Landsberg zu rücken. Deisenhofen ist Fünfter, Gundelfingen steht auf dem siebten Platz. FC Deisenhofen – FC Gundelfingen 0:0

FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov (62. Noah Semmler), Georg Jungkunz (62. Jan Krettek), Luke Gandl (81. Lukas Vollmer), Björn Jost, Andreas Perneker, Lennard Jung, Niclas Groß, Lukas Kretzschmar (69. Jonas Herrmann), Florian Schmid - Co-Trainer: Benjamin Vilus - Trainer: Andreas Pummer

FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Jan-Luca Fink, Leon Sailer, Kevin Lochbrunner (33. Dario Nikolic), Michael Singer, Niklas Fink (60. Noah Sailer), Jeremias Seibold, Felix Hafner (81. Marvin Meier), Samuel Seibold (66. Fatjon Maliqi), Simon Achatz, David Spizert (71. Jonas Schneider) - Trainer: Thomas Rudolph - Co-Trainer: Stefan Heger

Schiedsrichter: Felix Scharf (Regensburg) - Zuschauer: 150

Tore: keine Tore

Spiele am Freitag:

Der FC Pipinsried schlägt den SV Schalding-Heining souverän. Nach einer torlosen ersten Hälfte kamen die Gastgeber mit Schwung aus der Kabine und schlug dirkt zu. Sebastian Keßler bestrafte die schläfrige Schaldinger Hintermannschaft und markierte das 1:0 (47.). In der Folge blieb Pipinsried die tonangebende Mannschaft und belohnte sich in der 71. Minute mit dem 2:0.

Für die Vorentscheidung sorgte kurz darauf eine gelb-rote Karte für Mohamed Bekaj. Die Hoffnung der Gäste auf eine Aufholjagd war damit dahin. In der Nachspielzeit stellte Jaroud Kanze per Elfmeter dann noch den 3:0-Endstand her. Pipinsried ist mit dem Sieg nach zuletzt zwei Pleiten am Stück zurück in der Erfolgsspur.

FC Pipinsried – SV Schalding-Heining 3:0

FC Pipinsried: Enrique Bösl, Sebastian Keßler (93. Thomas Wolf), Benedikt Lobenhofer, Max Dombrowka, Tobias Schröck, Tobias Reithmeir, Fabian Benko (80. Dominik Neisser), Mario Götzendörfer (87. Kubilay Celik), Alexander Lungwitz, Nenad Petkovic (68. Jaroud Kanze), Florian Gebert (77. Benedikt Wiegert)

SV Schalding-Heining: Kaan Gülcü, Daniel Zillner, Markus Tschugg, Christoph Szili (62. Michael Dietl), Mohamed Bekaj, Manuel Mörtlbauer, Noel Tanzer, Elion Haxhosaj (62. Quirin Stiglbauer), Markus Gallmaier (81. Fabian Stahl), Fabian Schnabel (89. Tobias Gilian), Patrick Drofa (82. Erkam Hoxha)

Tore: 1:0 Sebastian Keßler (47.), 2:0 Florian Gebert (71.), 3:0 Jaroud Kanze (90.+2 Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Mohamed Bekaj (74./SV Schalding-Heining/)

Der TuS Geretsried setzt sich gegen den SV Erlbach durch und versetzt den Aufstiegsambitionen der Hausherren einen kräftigen Dämpfer. Srdan Ivkovic brachte die Gäste in der 26. Minute in Führung. Der knappe Vorsprung hatte auch bis in die Schlussphase Bestand. Dann wurde es noch einmal dramatisch.

Joker Pascal Linhart glich die Partie kurz vor Schluss nur eine Minute nach seiner Einwechslung aus (86.). Der TuS hatte jedoch das letzte Wort. Adrian Hofherr gelang in der 90. Minute der Lucky Punch für Geretsried und besiegelte damit eine bittere Niederlage für den SV Erlbach.

SV Erlbach – TuS Geretsried 1:2

SV Erlbach: Lorenz Becherer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner (46. Simon Hefter), Yannik Seils (85. Pascal Linhart), Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier (46. Tobias Duxner), Florian Wiedl, David Vogl (72. Milos Lukic), Sebastian Hager (70. Levin Ramstetter), Leonhard Thiel

TuS Geretsried: Cedomir Radic, Lukas Kellner (56. Keita Kawai), Christian Wiedenhofer, Adrian Hofherr, Robin Renger, Tyrone Prepeluh (56. Anastasios Karpouzidis), Thomas Puscher, Sebastian Schrills, Srdan Ivkovic (74. Alexander Bazdrigiannis), Belmin Idrizovic (90. Mihajlo Vjestica), Daniel Krebs (83. Isni Redjepi)

Tore: 0:1 Srdan Ivkovic (26.), 1:1 Pascal Linhart (86.), 1:2 Adrian Hofherr (90.)

Spiele ohne oberbayerische Beteiligung