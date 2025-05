Bayernliga 🗣: Landsberg "fulminant" – SVK spielt sich "in Rausch"

Alexander Schmidt, Trainer des TSV Landsberg: »Riesengroßes Kompliment an das Team, dass sie nochmal alles rausgehauen haben und ihre Qualität gezeigt haben. Das war ein fulminanter Sieg. Als ich die Mannschaft übernommen habe, hatte der TSV einen Punkt geholt und ein Tor geschossen, nach acht Spielen. Jetzt sind wir Tabellenachter und haben einen einstelligen Tabellenplatz erreicht.

Wenn wir im Winter nicht so viel Verletzungspech gehabt hätten, mit unseren beiden Top-Torjägern, dann wären wir noch etwas höher geklettert. Aber auch so ist es sehr positiv, wie die Saison noch verlaufen ist. Jetzt gehen wir in die Pause und greifen dann nächste Saison wieder voll an.«

Felix Hirschnagl, Trainer des TSV 1860 II: »Zunächst mal Glückwunsch an den FC Memmingen. Die Saison war bis zum letzten Spieltag super spannend und ich bin froh und auch stolz auf meine Jungs, dass wir bis zum Ende unseren Teil dazu beitragen konnten. Ich glaube auch, wir konnten der Liga inhaltlich was mit auf den Weg geben. Ich selbst hab auf alle Fälle viel von meinen Jungs und der Bayernliga lernen dürfen. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich werde die Truppe und das Jahr für immer im Herzen tragen. Die Jungs werden aus dieser Saison und dem etwas bitteren Ende, weil natürlich wollten wir am Ende dann alle Meister werden, fürs weitere Leben viel mitnehmen. Und auch heute habe ich wieder einen sehr dominanten Auftritt gesehen. Wir konnten den Weg bis zum Ende auf unsere Art und Weise gehen. Und das freut mich wahnsinnig.«