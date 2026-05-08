Bayernliga: Landsberg feiert klaren Sieg – Erlbach besiegt Schalding

Der TSV Landsberg legte im Rennen um die Meisterschaft vor. – Foto: Robert Geisler

Der TSV Landsberg legt im Duell um die Meisterschaft vor. Der TSV besiegte Heimstetten im Heimspiel klar. Außerdem gewann Erlbach gegen Schalding-Heining und Geretsried siegte bei Sturm Hauzenberg.

Spiele am Freitag

Der SV Erlbach sendet ein Lebenszeichen im Rennen um den Aufstiegsrelegationsplatz. Gegen den SV Schalding-Heining siegte der SVE mit 2:0. Nach 45 Minuten stand es noch 0:0, dann zeigte Erlbach seine Klasse. Tobias Duxner brachte die Hausherren in Führung (48.), Sebastian Hager erzielte den Treffer zum 2:0-Endstand (51.).

SV Erlbach – SV Schalding-Heining 2:0

SV Erlbach: Jonas Eschler, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner (86. Manasse Francisco), Pascal Linhart, Maximilian Sammereier, Florian Wiedl, Levin Ramstetter, David Vogl (46. Simon Hefter), Tobias Duxner (79. Michael Winter), Sebastian Hager - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier

SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Daniel Zillner (53. Mohamed Bekaj), Markus Tschugg, Christoph Szili, Christian Brückl, Quirin Stiglbauer, Noel Tanzer, Fabian Stahl (77. Marius Niederländer), Elion Haxhosaj, Abaz Mazrekaj (65. Laban Saeed), Fabian Schnabel - Spielertrainer: Manuel Mörtlbauer - Trainer: Albert Krenn - Spielertrainer: Markus Gallmaier

Schiedsrichter: Anton Muthig (Ramsthal) - Zuschauer: 452

Tore: 1:0 Tobias Duxner (48.), 2:0 Sebastian Hager (51.)

Gelb-Rot: Mohamed Bekaj (74./SV Schalding-Heining/)

Der Tus Geretsried gewinnt das letzte Auswärtsspiel der Saison gegen Sturm Hauzenberg. Nachdem Hannes Fuchs die Hausherren mit 1:0 in Führung brachte (24.), drehte Geretsried in der zweiten Halbzeit auf. Erst drehten Keita Kawai (56.) und Srdan Ivkovic (67.) die Partie. Dann stellten Daniel Krebs (69.) und erneut Ivkovic (76.) auf den 4:1-Endstand. FC Sturm Hauzenberg – TuS Geretsried 1:4

FC Sturm Hauzenberg: Stefan Schulz, Eralb Sinani, Alexander Kretz, Philipp Schneider (82. Niklas Heininger), Hannes Strohmaier (62. Kilian Heß), Luca Canales Uhrmann, Fabian Reischl, Florian Seibold, Hannes Fuchs (62. Philipp Michl), Dominik Manzenberger (46. Bastian Schmid), Manuel Mader (62. Johannes Stingl) - Trainer: Alexander Geiger - Trainer: Dominik Schwarz

TuS Geretsried: Lukas Günther, Lukas Kellner, Adrian Hofherr, Isni Redjepi (46. Anastasios Karpouzidis), Mihajlo Vjestica (60. Christian Wiedenhofer), Tyrone Prepeluh (60. Robin Renger), Thomas Puscher (60. Sebastian Schrills), Keita Kawai, Srdan Ivkovic, Daniel Krebs (75. Johannes Lex), Alexander Bazdrigiannis - Trainer: Daniel Dittmann

Schiedsrichter: Andreas Egner (Bodenmais) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Hannes Fuchs (24.), 1:1 Keita Kawai (56.), 1:2 Srdan Ivkovic (67.), 1:3 Daniel Krebs (69.), 1:4 Srdan Ivkovic (76.)



Spiele am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr FC Ismaning FC Ismaning TSV Kottern TSV Kottern 14:00 PUSH

Morgen, 14:00 Uhr FC Deisenhofen Deisenhofen Türkgücü München Türkgücü Mün 14:00 PUSH

Morgen, 15:00 Uhr Türkspor Augsburg TürkAugsburg FC Pipinsried Pipinsried 15:00 PUSH

Morgen, 15:00 Uhr SV Kirchanschöring Kirchanschör FC Gundelfingen Gundelfingen 15:00 live PUSH