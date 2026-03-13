Bayernliga: Landsberg erobert die Tabellenführung

Der TSV Landsberg setzt sich in einer engen Partie gegen den SV Erlbach mit 3:2 durch und springt an die Tabellenspitze. Kurz vor der Pause schlugen die Hausherren zum ersten Mal zu: Benedikt Auburger brachte Landsberg in Führung (42.).

In der zweiten Halbzeit wurde es wild. Erst stellte Daniele Sgodzaj auf 2:0 (66.), dann verkürzte Leonhard Thiel für den SV Erlbach (74.). Als Seemüller kurz vor 3:1 stellte (87.), schien die Messe gelesen. In der Nachspielzeit kam Erlbach aber wieder ran. Maximilian Sammermeier erzielte den erneuten Anschlusstreffer (90.). Am Ende brachte Landsberg den Sieg über die Zeit.