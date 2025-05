Bayernliga 🗣: Landsberg "eindrucksvoll" - "Katastrophe" für Grünwald

Florian De Prato, Trainer des TSV Gr├╝nwald: ┬╗Es ist eine Katastrophe. Wir haben uns so viel vorgenommen, es war alles angerichtet. Wir kassieren fr├╝h das 0:1, mit dem zweiten Torschuss das 0:2, mit dem dritten das 0:3, mit dem vierten das 0:4 - das ist dann ein gebrauchter Tag zum falschen Zeitpunkt in der Saison. Heute w├Ąre unsere Chance da gewesen.

Aber wir d├╝rfen den Kopf jetzt nicht in den Sand stecken. Wir haben eine Monsteraufgabe vor der Brust (Heimstetten, Anm. d. Red.). Wir werden diese Woche wirklich, wirklich intensiv und hart arbeiten m├╝ssen, aber dann ist da f├╝r uns auch was drin.┬ź

Alexander Schmidt, Trainer des TSV Landsberg: ┬╗Gro├čes Lob ans Team. Die M├Ąnner waren sehr konzentriert und fokussiert auf das brisante Spiel. Gr├╝nwald war ja im Flow. Wir haben Herz, Mentalit├Ąt, Zweikampfst├Ąrke und gro├čen Siegeswillen gezeigt und sind belohnt worden. Die fr├╝hen Tore haben uns nat├╝rlich gut getan und waren f├╝r Gr├╝nwald psychologisch sehr schwer zu verkraften. Wir sind alle erleichtert, nachdem wir in der R├╝ckrunde schwierige Situationen meistern mussten und uns nun den Klassenerhalt sichern konnten. Was uns zugute kam, ist der enorme Zusammenhalt der Mannschaft, die eindrucksvoll gezeigt hat, wie gut ihr Charakter ist. Das Trainerteam, insbesondere nat├╝rlich ich, war sich immer sicher, dass unser Team die Klasse h├Ąlt. Jetzt versuchen wir in den letzten beiden Spielen den einen oder anderen Tabellenplatz gut zu machen und werden weiter hochmotiviert die Saison zu Ende spielen. Chapeau an das Team. Sie haben wirklich es wirklich super gemacht und eindrucksvoll die Klasse in Gr├╝nwald halten k├Ânnen.┬ź