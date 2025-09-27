Bayernliga: Landsberg auf Regionalliga-Kurs – Deisenhofen geht baden

Späte Tore entscheiden fast alle Duelle am Samstag der Bayernliga Süd: Heimstetten, Ismaning und Erlbach jubeln spät. Landsberg kassiert am Ende zwar noch zwei Tore, gewinnt aber dennoch. Deisenhofen geht in Gundelfingen unter. Pipinsried spielt in Schalding nur Remis. Der 12. Spieltag der Bayernliga Süd.
Die Talfahrt des SV Kirchanschöring geht weiter: Auch gegen den FC Ismaning gelang der Mannschaft von Leberfinger nicht der erhoffte Befreiungsschlag.
Beim FCI startete der SVK denkbar schlecht. Bereits nach 19 Minuten sah Nick Schreiber nach einem Foulspiel früh die Rote Karte. Auch danach zückte Schiedsrichter Nicolas Dolderer oft Karten: Insgesamt acht Stück sahen beide Teams. Bis zum ersten Tor dauerte es bis zur 84. Minute, als Daniel Weber traf. Das 1:0 für den FCI war gleichbedeutend mit dem Endstand. Während Kirchanschöring nach der Niederlage auf Rang fünf abrutscht, befreit sich Ismaning etwas aus dem Tabellenkeller. Die Mannschaft von Jacky Muriqi klettert auf Rang zehn.
FC Ismaning – SV Kirchanschöring 1:0
FC Ismaning: Maximilian Retzer, Daniel Weber, Gianluca Wild, Altin Maxhuni, Fabian Streibl (46. Dimitrios Vourtsis), Alessio Thies (69. Agon Bashota), Siegfried Kübler (62. Serhii Shcherbyna), Philip Kuhn, Kevin Kozica (62. Yazid Ouro-Akpo Adjai), Vito Liuzza, Alessandro Cazorla - Trainer: Xhevat Muriqi
SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Elias Huber, Dominik Auerhammer (89. Matteo van de Wiel), David Rosenstatter, David Lobendank, Maximilian Reiter (75. Sebastian Dengel), Nick Schreiber, Samuel Schwarz, Marco Schmitzberger (63. Dennis Hrvoic) - Trainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger
Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Daniel Weber (84.)
Rot: Nick Schreiber (19./SV Kirchanschöring/Foulspiel)
Punkteteilung in Niederbayern: Beim SV Schalding-Heining musste sich der FC Pipinsried trotz kurzer Führung mit einem Remis abfinden.
Nach der torlosen ersten Halbzeit startete der SVS stark in die zweite Hälfte. Er kassierte in der 60. Minute aber auf kuriose Weise nach einem Freistoß das 0:1 durch Florian Gebert. Die Antwort folgte aber auf dem Fuß, als Patrick Drofa nur drei Minuten später per Kopf ausglich. Im Anschluss musste für den Totopokal noch ein Sieger ermittelt werden. Der FCP siegte, weil Simon Dorfner verschoss, mit 5:4.
SV Schalding-Heining – FC Pipinsried 1:1
SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Daniel Zillner, Christoph Szili, Mohamed Bekaj, Maximilian Moser, Noel Tanzer, Fabian Stahl (64. Rocco Vicol), Elion Haxhosaj, Markus Gallmaier (64. Vincent Ketzer), Patrick Drofa, Simon Dorfner (68. Fabian Schnabel) - Trainer: Stefan Köck
FC Pipinsried: Maximilian Engl, Sebastian Keßler, Angelo Mayer, Alexander Lungwitz, Felix Popp (68. Valdrin Konjuhi), Tobias Schröck, Fabian Benko (88. Maximilian Schmidt), Mario Götzendörfer, Jonas Lindner (82. Pablo Rodriguez Benitez), Florian Gebert (79. Benedikt Wiegert), Kubilay Celik (68. Max Dombrowka) - Trainer: Josef Steinberger
Schiedsrichter: Florian Fleischmann (Kreith/Pittersberg) - Zuschauer: 417
Tore: 0:1 Florian Gebert (60.), 1:1 Patrick Drofa (63.)
Der SV Heimstetten hat stark auf den späten Schock gegen Deisenhofen reagiert und gegen Türkspor Augsburg Moral bewiesen. Gegen die Fuggerstädter ging der SVH früh dank eines H-Wold-Tores in Führung. Für den Rückkehrer war es bereits der vierte Treffer im vierten Spiel.
Die Augsburger Antwort folgte nach der Pause: Zunächst verschoss Meriton Vrenezi noch einen Elfmeter. Fünfzehn Minuten später besorgte er dann den Ausgleich. Kurz vor Schluss jubelte dann aber der SV Heimstetten. Lukas Liglewski verwandelte spät einen Elfmeter zum 2:1 (85.).
SV Heimstetten – Türkspor Augsburg 2:1
SV Heimstetten: Fabian Scherger, Quentin Kehl, Fabian Cavadias, Ikenna Ezeala, Yannick Günzel, Dennis Polat (46. Rene Rüther), Vitus Vochatzer, Emil Titze (58. Benedict Fink), Lukas Riglewski, Dominique Girtler, Yamin H-Wold (46. Cedric Ildas) - Trainer: Sarah Romert
Türkspor Augsburg: Michael Loroff, Berkan Aydin, Engjell Havolli, Niklas Berger (90. Valdrin Katana), Yunus Erdal, Tobias Ullmann, Dominik Krachtus (46. Meriton Vrenezi), Daniel Biermann, David Anyaonu (80. Burak Uludag), Ibrahim Capar, Ruvjed Perovic (30. Javin Bolte) - Trainer: Servet Bozdag
Schiedsrichter: Michael Freund (Perlesreut) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Yamin H-Wold (20.), 1:1 Meriton Vrenezi (72.), 2:1 Lukas Riglewski (86. Foulelfmeter)
Besondere Vorkommnisse: Meriton Vrenezi (Türkspor Augsburg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (56.).
Bittere Kiste für den Aufsteiger: Lange sah der TuS gegen den SV Erlbach wie der Gewinner aus, behielt aber keine Punkte in Geretsried. Den Torbann brach Kapitän Sebastian Schrills nach 48 Minuten und brachte die Dittmann-Elf so auf die Siegerstraße. Doch Lennart Thiel glich in der 76. Minute aus. In der Nachspielzeit kam es dann noch dicker: Benjamin Schlettwagner erzielte in der 93. Minute sogar noch das Siegtor für den SVE.
Während Geretsrieds Vorsprung auf die Abstiegsränge bei sechs Zählern bleibt, klettert Erlbach auf Rang vier. Der Rückstand auf Platz zwei beträgt nur mehr einen Zähler. Dieser berechtigt aktuell zum Regionalliga-Aufstieg.
TuS Geretsried – SV Erlbach 1:2
TuS Geretsried: Cedomir Radic, Lukas Kellner, Christian Wiedenhofer, Lars Maison (57. Isni Redjepi), Anastasios Karpouzidis, Thomas Puscher, Keita Kawai, Veron Fejzullahi (80. Thomas Schnaderbeck), Sebastian Schrills, Alexander Bazdrigiannis (91. Vitus Fischer), Kaan Aygün (57. Srdan Ivkovic) - Trainer: Daniel Dittmann
SV Erlbach: Enrique Bösl, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Yannik Seils, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier (71. David Vogl) (81. Samuel Zwislsperger), Florian Wiedl, Milos Lukic (65. Tobias Duxner), Levin Ramstetter, Leonhard Thiel - Trainer: Lukas Lechner - Trainer: Johann Grabmeier
Schiedsrichter: Torsten Wenzlik (Velden) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Sebastian Schrills (48.), 1:1 Leonhard Thiel (76.), 1:2 Benjamin Schlettwagner (90.+3)
Rabenschwarzer Tag für den FC Deisenhofen in Gundelfingen: Bereits zur Pause lag der FCD mit 0:3 zurück. Das kurze Aufbäumen nach der Pause wurde direkt belohnt. In der 52. Minute lenkte Niklas Fink eine Ecke ins eigene Tor. Doch auch danach hatte der FCG Möglichkeiten und machte in der 76. Minute mit dem 4:1 den Deckel drauf, als Mehmet Ali Fidan einen Foulelfmeter verwandelte. Das 5:1 besorgte David Spitzert unmittelbar vor dem Schlusspfiff.
FC Gundelfingen – FC Deisenhofen 5:1
FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Elias Weichler (87. Fatjon Maliqi), Jan-Luca Fink, David Anzenhofer, Kevin Lochbrunner, Janik Noller, Niklas Fink (82. Noah Sailer), Jeremias Seibold, Nico Frisch (71. Jonas Schneider), Simon Achatz (58. David Spizert), Mehmet Ali Fidan (83. Samuel Seibold) - Trainer: Thomas Rudolph - Trainer: Stefan Heger
FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Nikolaos Gkasimpagiazov, Leo Edenhofer, Michael Vodermeier, Leon Müller-Wiesen (59. Noah Semmler), Yasin Yilmaz, Lennard Jung, Paul Schemat, Lukas Kretzschmar (71. Dennis Yimez), Tobias Seidl (46. Georg Jungkunz), Florian Schmid (46. Jan Krettek) - Trainer: Benjamin Vilus - Trainer: Andreas Pummer
Schiedsrichter: Holger Hofmann (Langenfeld) - Zuschauer: 410
Tore: 1:0 Niklas Fink (17.), 2:0 Nico Frisch (22.), 3:0 Jeremias Seibold (35.), 3:1 Niklas Fink (52. Eigentor), 4:1 Mehmet Ali Fidan (76. Foulelfmeter), 5:1 David Spizert (88.)
Der TSV Landsberg klettert auf den Regionalliga-Aufstiegsplatz! Weil der SV Kirchanschöring patzte, und es aktuell nicht nach einem Aufstieg der Löwen in die 3. Liga aussieht, sollten die Verantwortlichen am Lech sich langsam mit der Regionalliga befassen. Gegen den TSV Nördlingen fuhr die Mannschaft von Christoph Rech den zweiten Sieg in Serie ein. Trotz einer 3:0-Führung musste Landsberg am Ende zittern, weil Alexander Schröter durch zwei späte Tore den TSV Nördlingen noch heran schoss (92.; 94.). Die Landsberger Tore besorgten Sgodzaj (32.), Seemüller (49.) und Auburger (51.).
TSV Nördlingen – TSV Landsberg 2:3
TSV Nördlingen: Daniel Martin, Nico Schmidt, Jens Schüler, Julian Bosch (57. Thomas Schmid), Johannes Fiedler (65. Jan Mielich), Mario Szabo, Mario Taglieber, Patrick Högg (46. Alexander Schröter), Bernd Rathgeber (57. Kilian Reichert), Simon Gruber, Jan Reicherzer (82. Hakki Yildiz) - Trainer: Daniel Kerscher
TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Maximilian Holdenrieder (14. Kilian Pittrich), Lukas Bettrich, Benedikt Auburger, Jannik Fippl, Benito Alisanovic, Daniele Sgodzaj, Maximilian Seemüller (82. Fares Ibrahim), Tadeus Henn (65. Tino Reich), Maximilian Berwein (64. Luis Schäffler), Jeton Abazi (72. Moritz Ruprecht) - Trainer: Christoph Rech - Trainer: Furkan Kircicek
Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning) - Zuschauer: 420
Tore: 0:1 Daniele Sgodzaj (32.), 0:2 Maximilian Seemüller (49.), 0:3 Benedikt Auburger (51.), 1:3 Alexander Schröter (90.+2), 2:3 Alexander Schröter (90.+4)
Ganz bitterer Gegentreffer für Türkgücü München! Die Tosun-Elf ging gegen den FC Schwaig früh in Führung, Herodes war der glückliche Torschütze zum 1:0 in der 7. Minute. Danach sahen die 215 Zuschauer lange keine Tore mehr in der Partie. Als der Abpfiff kurz bevorstand, gelang der Heim-Elf jedoch noch der späte Ausgleich durch Torjäger Raffael Ascher (90.+3).
Durch das Remis hat der FC Schwaig den vorübergehenden Sprung auf den 2. Tabellenplatz verpasst. Die Münchner hingegen haben einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt, auch wenn es fast drei Punkte geworden wären.
FC Sportfreunde Schwaig – Türkgücü München 1:1
FC Sportfreunde Schwaig: Maximilian Huber, Tobias Jell (72. Noah Brill), Sebastian Hofmaier, Mathias Leiber (55. Philipp Gau), Linus Hesch (55. Johannes Empl), Vincent Sommer (73. Robert Rohrhirsch), Tim Schels, Florian Pflügler (87. Bilal Ibrahim), Raffael Ascher, Leon Roth, Daniel Gaedke - Trainer: Christian Donbeck
Türkgücü München: Felix Thiel, Dominik Kurija, Rodriguez Fantozzi, Mhammed Sanawar (52. Tunahan Reis), Marcello Ljubicic, Ünal Tosun (89. Plator Doqaj), Fernando Herodes (52. Yasin Saglam), Ivan Martinovic, Mert Sahin, Fatjon Celani (85. Matija Radonjic), Mohamad Awata (78. Mert Güzelarslan) - Trainer: Ünal Tosun
Schiedsrichter: Julian Perl (Pullach i. Isartal) - Zuschauer: 215
Tore: 0:1 Fernando Herodes (7.), 1:1 Raffael Ascher (90.+3)
Rot: Fatjon Celani (90.+6./Türkgücü München/)