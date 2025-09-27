Bayernliga: Landsberg auf Regionalliga-Kurs – Deisenhofen geht baden

Die Talfahrt des SV Kirchanschöring geht weiter: Auch gegen den FC Ismaning gelang der Mannschaft von Leberfinger nicht der erhoffte Befreiungsschlag.

Beim FCI startete der SVK denkbar schlecht. Bereits nach 19 Minuten sah Nick Schreiber nach einem Foulspiel früh die Rote Karte. Auch danach zückte Schiedsrichter Nicolas Dolderer oft Karten: Insgesamt acht Stück sahen beide Teams. Bis zum ersten Tor dauerte es bis zur 84. Minute, als Daniel Weber traf. Das 1:0 für den FCI war gleichbedeutend mit dem Endstand. Während Kirchanschöring nach der Niederlage auf Rang fünf abrutscht, befreit sich Ismaning etwas aus dem Tabellenkeller. Die Mannschaft von Jacky Muriqi klettert auf Rang zehn.

FC Ismaning – SV Kirchanschöring 1:0

FC Ismaning: Maximilian Retzer, Daniel Weber, Gianluca Wild, Altin Maxhuni, Fabian Streibl (46. Dimitrios Vourtsis), Alessio Thies (69. Agon Bashota), Siegfried Kübler (62. Serhii Shcherbyna), Philip Kuhn, Kevin Kozica (62. Yazid Ouro-Akpo Adjai), Vito Liuzza, Alessandro Cazorla - Trainer: Xhevat Muriqi

SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Elias Huber, Dominik Auerhammer (89. Matteo van de Wiel), David Rosenstatter, David Lobendank, Maximilian Reiter (75. Sebastian Dengel), Nick Schreiber, Samuel Schwarz, Marco Schmitzberger (63. Dennis Hrvoic) - Trainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger

Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Daniel Weber (84.)

Rot: Nick Schreiber (19./SV Kirchanschöring/Foulspiel)