Bayernliga-Kuriosum: Schwaig-Kapitän legt drei Tore per Einwurf auf

Schwaig Kapitän Tobias Jell sorgte gegen Wasserburg für einen kuriosen Vorlagen-Hattrick. – Foto: Robert Geisler

Für Außenstehende eine außergewöhnliche Statistik, für Jell selbst dagegen zunächst gar nicht. „Für mich war das jetzt nichts Besonderes, dass ich Vorlagen per Einwurf gemacht habe. Das war schon öfter mal der Fall“, sagt der 29-Jährige gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Erst nach der Partie sei ihm bewusst geworden, wie besonders die Leistung tatsächlich war. „Dass es jetzt gleich drei in einem Spiel waren, habe ich dann schon mitbekommen, wie außergewöhnlich das eigentlich ist.“

Drei Vorlagen in einem Spiel sind schon eine Ansage. Drei Vorlagen per Einwurf dagegen eine echte Seltenheit. Genau dieses Kunststück gelang Tobias Jell beim 5:1-Erfolg der Sportfreunde Schwaig gegen den TSV Wasserburg . Bereits nach 30 Minuten führten die Hausherren mit 3:0 – alle drei Treffer bereitete der Kapitän mit der Hand vor.

Tobias Jell sorgt für kuriosen Vorlagen-Hattrick: Drei Einwürfe bringen Schwaig auf die Siegerstraße

Lange Einwürfe gehören beim Bayernligisten seit Jahren zu Jells Repertoire. „Man sollte wissen, dass ich relativ weit einwerfen kann“, erzählt der Kapitän. Dennoch steckt hinter der Waffe kein spezielles Training. „Wir wissen, dass ich weite Einwürfe kann und die Mitspieler wissen das auch.“ Gerade die Torschützen hätten genau gewusst, in welchen Räumen sie bei seinen Einwürfen stehen müssen.

Entdeckt wurde die besondere Fähigkeit bereits in der Jugend. „Damals haben wir das mal ausprobiert und festgestellt, dass ich relativ weit einschmeißen kann“, erinnert sich Jell. Sein damaliger Trainer habe ihm zwar ein paar Übungen gezeigt, gezielt trainiert habe er die Technik aber nie.

Es ist eine gute zusätzliche Waffe, weil der Gegner nicht immer damit rechnet.

Schwaig-Kapitän Tobias Jell über seine Einwürfe

Wie weit seine Einwürfe tatsächlich fliegen können, hängt auch von den Bedingungen ab. Mit etwas mehr Anlauf sei sogar der zweite Pfosten möglich, schätzt Jell. Im Spiel, wo nur wenig Platz zur Verfügung steht, lande der Ball meist etwa auf Höhe des Elfmeterpunkts. „Wenn der Ball komplett nass ist, wird es allerdings schon schwieriger.“

Ob seine Einwürfe mittlerweile gefährlicher seien als die Standards der Sportfreunde? Der Schwaig-Kapitän muss lachen. „Nein, so weit würde ich nicht gehen. Es ist eine gute zusätzliche Waffe, weil der Gegner nicht immer damit rechnet.“ Gegen Wasserburg funktionierte diese Waffe allerdings gleich dreimal – und legte damit den Grundstein für den deutlichen 5:1-Erfolg der Sportfreunde.