Bayernliga 🗣: Kayabunar lobt seine Junglöwen – Landsberg belohnt sich

Christoph Rech, Trainer des TSV Landsberg: »Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben in den ersten 25 Minuten mehrere Großchancen und führen dementsprechend verdient. Nach dem 1:1 durch einen unnötigen Elfmeter haben wir etwas die Kontrolle verloren. Die Rote Karte kurz nach der Halbzeit war natürlich eine große Hypothek, aber die Mannschaft hat die Situation herausragend angenommen und bewiesen, dass sie auch mit schwierigen Umständen umgehen kann. Nach dem 2:1 hatten wir viele gute Umschaltmomente, in denen aber leider die letzte Konsequenz gefehlt hat. Am Ende wirft der Gegner natürlich alles nach vorne und das Spiel wird wild, jedoch hatten wir dieses Mal das Quäntchen Glück und einen sehr guten Torhüter. Unterm Strich ein verdienter Sieg, trotz 45-minütiger Unterzahl, weil die Mannschaft gezeigt hat, mit welcher Geschlossenheit sie aktuell auftritt. Wir sind sehr stolz auf die Jungs und glücklich, dass wir uns für den enormen Aufwand, den wir Woche für Woche betreiben, endlich mit drei Punkten belohnen konnten.«