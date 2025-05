Bayernliga 🗣: "Katastrophe" für Grünwald – "Wilder Ritt" beim SVH

Aber wir dürfen den Kopf jetzt nicht in den Sand stecken. Wir haben eine Monsteraufgabe vor der Brust (Heimstetten, Anm. d. Red.). Wir werden diese Woche wirklich, wirklich intensiv und hart arbeiten müssen, aber dann ist da für uns auch was drin.«

Florian De Prato, Trainer des TSV Grünwald: »Es ist eine Katastrophe. Wir haben uns so viel vorgenommen, es war alles angerichtet. Wir kassieren früh das 0:1, mit dem zweiten Torschuss das 0:2, mit dem dritten das 0:3, mit dem vierten das 0:4 - das ist dann ein gebrauchter Tag zum falschen Zeitpunkt in der Saison. Heute wäre unsere Chance da gewesen.

Felix Hirschnagl, Trainer des TSV 1860 II: »Glückwunsch an Pipinsried. Der Sieg ist mit Sicherheit nicht unverdient, aber aus unserer Perspektive vermeidbar gewesen. Wir müssen heute in Führung gehen, bevor wir dann selbst in Rückstand gehen. Schade ist, dass wir ihre Umschaltmomente eigentlich gut im Griff hatten, aber leider zwei folgenschwere Ballverluste hatten, die wir dann nicht mehr kontrolliert bekommen haben.

Es fühlt sich über 90 Minuten nach einem sehr ordentlichen Auftritt von uns an. Unsere dominanten Phasen waren lang, aber wir haben da leider zu wenig draus gemacht. Das ist dann auch der einzige Kritikpunkt, weil sich unsere Abschlussschwäche auch immer wieder im Training und in den Spielen zeigt. Das hat uns heute einen möglichen Sieg oder besseres Ergebnis gekostet.«