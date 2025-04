Bayernliga 🗣: "Karma" für 1860 II – Grünwald hofft auf Finale

Felix Hirschnagl, Trainer TSV 1860 II: »Ich hab zu den Jungs gesagt, dass die Liga noch was mit uns vorhat. Was, weiß ich heute leider noch nicht. Mein Team hat den Sieg heut einfach verdient. Natürlich entscheiden wir heute das Spiel erst in 90.+2 und 90.+4.

Wir haben aber auch in Schalding in 90+ und gegen Unterhaching in den ersten 120 Sekunden jeweils zwei wichtige Punkte verloren. Am Ende gleicht sich wohl vieles aus und dann dürfen wir auch in der Nachspielzeit mal gewinnen. Die Gründe liegen für mich einerseits im Karma – wir versuchen ständig viel Einfluss auf das Spiel zu nehmen und betreiben viel Aufwand, und andererseits am eigenen Glauben. Meine Jungs sind heute nicht unruhig geworden. Der Unentspannte war ich und nicht mein gesamtes Team. Und davor kann ich nur meinen Hut ziehen. Die Jungs bekommen weiterhin von unserem Trainer- und Betreuerteam maximale Hingabe. Sie verdienen es mit jeder einzelnen Sekunde. Wir haben deshalb auch heute das Team mit diversen Startplatzveränderungen belohnt. Und die Bank hat ein weiteres Mal einen extremen Impact auf unser Spiel gegeben. Wir hatten die Kontrolle trotz Unterzahl nie verloren. Raphael Wach, Fabio Wagner und Max Jägerbauer ziehen heute das Spiel in Unterzahl für uns. Die Mannschaft glaubt an den Weg und unsere Idee. Und weiter geht’s. Die Burschen sollen es heute genießen. Meine Gedanken sind bereits bei Pipinsried.«