Bayernliga: Junglöwen deklassieren Kirchanschöring im Topspiel

Wichtige Punkte für den FC Pipinsried. Im Heimspiel gegen den TSV Kottern setzte man sich mit 4:1 durch. Das Spiel startete furios. Achim Speiser schockte die Hausherren früh und stellte auf 1:0 für Kottern (10.). Pipinsried antwortete prompt. Erst traf Florian Gebert zum Ausgleich (13.), dann brachte Fabian Benko die Gastgeber vom Punkt in Führung (15.).

In der zweiten Halbzeit machte Pipinsried den Deckel auf die Partie. Lange blieb es beim 2:1 bis Jaroud Kanze den dritten Treffer erzielte (75.). Für den Schlusspunkt sorgte Benedikt Wiegert, der zum 4:1-Endstand traf.