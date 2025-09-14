Bayernliga: Ismaning mit Befreiungsschlag, nächster Sieg für Schwaig

Der SV Erlbach unterliegt dem FC Ismaning und erleidet einen Rückschlag im Aufstiegsrennen, der FC Sportfreunde Schwaig springt in der Tabelle nach oben. Alle Spiele am 10. Spieltag der Bayernliga Süd in der Übersicht.
Der FC Ismaning schlägt den SV Erlbach und vergrößert sein Polster auf die Abstiegsränge. Den besseren Start erwischten zunächst aber die Gäste und gingen schon in der 6. Minute durch einen Treffer von Milos Lukic in Führung. Ismaning zeigte sich jedoch unbeeindruckt und glich in der 18. Minute durch Alekzandar Sinabov aus. Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine umkämpfte Partie.
In der 69. Mintute erzielte der eingewechselte Alessio Thies das 2:1 für die Hausherren und leitete eine hitzige Schlussphase ein. Alexander Fischer auf Seiten des SV Erlbach und der Ismaninger Kevin Kozica sahen etwa zehn Minuten vor dem Ende beide die gelb-rote Karte. Kurz vor Schluss sorgte Philip Kuhn per Elfmeter dann für den 3:1-Endstand. Dem FC Ismaning gelingt ein kleiner Befreiungsschlag, für den SV Erlbach ist die Pleite ein bitterer Rückschlag im Aufstiegsrennen.
FC Ismaning – SV Erlbach 3:1
FC Ismaning: Maximilian Retzer, Daniel Weber, Gianluca Wild, Altin Maxhuni, Fabian Streibl (95. Lucio Gonzalo Theveny), Siegfried Kübler (78. Agon Bashota), Philip Kuhn (86. Giovanni Pollio), Kevin Kozica, Vito Liuzza, Alekzandar Sinabov (66. Alessio Thies), Alessandro Cazorla (90. Cengiz Basaran)
SV Erlbach: Lorenz Becherer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn (75. David Vogl), Benjamin Schlettwagner, Yannik Seils (86. Michael Winter), Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Florian Wiedl (86. Samuel Zwislsperger), Milos Lukic (72. Tobias Duxner), Levin Ramstetter, Leonhard Thiel (86. Pascal Dirnaichner)
Tore: 0:1 Milos Lukic (6.), 1:1 Alekzandar Sinabov (18.), 2:1 Alessio Thies (69.), 3:1 Philip Kuhn (85. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Alexander Fischer (79./SV Erlbach/)
Gelb-Rot: Kevin Kozica (80./FC Ismaning/)
Der FC Sportfreunde Schwaig schlägt den SV Schalding-Heining und hält den Anschluss an die Aufstiegsränge. Die Hausherren legten einen furiosen Start hin und gingen bereits in der 3. Minute durch ein Tor von Raffael Ascher in Führung. Leon Roth (6.) und erneut Ascher (13.) erhöhten noch in der Anfangsviertelstunde auf 3:0. Das erste Lebenszeichen des SV Schalding-Heining sendete Markus Gallmaier mit dem Treffer zum 1:3 in der 21. Minute.
In der zweiten Hälfte wurde es noch einmal spannend. Gallmaier gelang in der 65. Minute der Anschlusstreffer per Elfmeter, der Augleich wollte aber nicht mehr fallen. Stattdessen machten die Hausherren in Person von Robert Rohrhirsch in der Nachspielzeit mit dem 4:2 den Deckel drauf. Der SV Schalding-Heining verpasst es durch die Pleite, sich von den Abstiegsrängen abzusetzen.
FC Sportfreunde Schwaig – SV Schalding-Heining 4:2
FC Sportfreunde Schwaig: Maximilian Huber, Tobias Jell, Johannes Empl, Sebastian Hofmaier, Linus Hesch, Vincent Sommer (90. Robert Rohrhirsch), Bilal Ibrahim (68. Daniel Gaedke), Tim Schels (90. Mathias Leiber), Florian Pflügler, Raffael Ascher, Leon Roth (87. Noah Brill)
SV Schalding-Heining: Marius Herzig, Daniel Zillner, Christoph Szili, Mohamed Bekaj, Maximilian Moser, Noel Tanzer (79. Manuel Mörtlbauer), Elion Haxhosaj (68. Markus Tschugg), Markus Gallmaier (94. Julius Donaubauer), Patrick Drofa (68. Fabian Schnabel), Simon Dorfner, Vincent Ketzer (46. Fabian Stahl)
Tore: 1:0 Raffael Ascher (3.), 2:0 Leon Roth (6.), 3:0 Raffael Ascher (13.), 3:1 Markus Gallmaier (21.), 3:2 Markus Gallmaier (65. Foulelfmeter), 4:2 Robert Rohrhirsch (90.+3)
Historischer Sieg für Hauzenberg! Vor 405 Zuschauern gelang dem Aufsteiger der erste Sieg in der Bayernliga Süd – und das gegen Top-Team SV Kirchanschöring! Nico Wipplinger brachte die Hausherren früh auf Kurs (14. Minute) und erzielte dabei das Tor des Tages.
Besonders brisant: Satte elf Gelbe Karten musste Schiedsrichter Kohn zücken, hinzu kommen zwei Platzverweise. Dinkelbach sah in der 70. Minute Gelb-Rot, Hauzenbergs Sinani sah kurz vor Schluss glatt Rot.
Kirchanschöring muss nach der Niederlage in der Tabelle etwas abreißen lassen. Bereits sieben Punkte beträgt der Rückstand auf 1860 II. Hauzenberg bleibt trotz des Sieges auf dem letzten Tabellenplatz, sammelt aber Hoffnung und Selbstvertrauen aus dem Heimsieg.
FC Sturm Hauzenberg – SV Kirchanschöring 1:0
FC Sturm Hauzenberg: Christoph Obermüller, Eralb Sinani, Alexander Kretz, Philipp Michl (61. Thomas Köglmeier), Nico Wipplinger, Christoph Traxinger (57. Johannes Stingl), Luca Canales Uhrmann, Fabian Reischl (55. Fabian Wiesmaier), Florian Seibold (68. Fabian Gastinger), Hannes Hobelsberger (84. Dominik Manzenberger), Bastian Schmid
SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei, Thorsten Nicklas, Dominik Auerhammer (46. Marco Schmitzberger), David Rosenstatter, Christoph Dinkelbach, David Lobendank, Matteo van de Wiel (46. Elias Huber), Dennis Hrvoic (56. Jonas Kronbichler), Manuel Omelanowsky (69. Sebastian Dengel), Samuel Schwarz
Schiedsrichter: Jonas Kohn (Amberg) - Zuschauer: 405
Tore: 1:0 Nico Wipplinger (14.)
Gelb-Rot: Christoph Dinkelbach (70./SV Kirchanschöring/)
Rot: Eralb Sinani (87./FC Sturm Hauzenberg/)
Hattrick Lukas Riglewski! Der SV Heimstetten hat Türkgücü München vor 250 Zuschauern deutlich mit 4:1 besiegt und dabei einen perfekten Start hingelegt. Bereits nach zwei Minuten brachte Neuzugang Yamin H-Wold die Gastgeber in Führung, ehe Lukas Riglewski nur sechs Minuten später auf 2:0 erhöhte.
Der Heimstettener Angreifer war an diesem Nachmittag nicht zu stoppen und verwandelte in der 22. Minute einen Foulelfmeter zum 3:0. Türkgücü München zeigte sich nach der Pause verbessert und kam durch Mert Güzelarslan in der 60. Minute auf 1:3 heran.
Doch Riglewski krönte seine starke Leistung mit dem vierten Treffer: In der Nachspielzeit verwandelte er einen Handelfmeter zum 4:1-Endstand und schnürte damit seinen Hattrick. Spielertrainer Ünal Tosun sah noch die Gelb-Rote Karte in der 96. Minute. Heimstetten feiert einen verdienten Heimsieg, während Türkgücü München eine klare Niederlage hinnehmen musste.
SV Heimstetten – Türkgücü München 4:1
SV Heimstetten: Fabian Scherger, Quentin Kehl, Fabian Cavadias, Ikenna Ezeala (54. Rene Rüther), Yannick Günzel (94. Cedric Ildas), Dennis Polat, Luka Arslan (79. Benedict Fink), Vitus Vochatzer, Lukas Riglewski, Dominique Girtler, Yamin H-Wold (64. Emil Titze)
Türkgücü München: Felix Thiel, Dominik Kurija, Yasin Saglam (23. Atilla Arkadas), Rodriguez Fantozzi, Mhammed Sanawar, Marcello Ljubicic, Ünal Tosun, Tunahan Reis (64. Job Musuasua), Fernando Herodes (69. Yannis Güllüyan), Mert Sahin (46. Mert Güzelarslan), Fatjon Celani (76. Plator Doqaj)
Schiedsrichter: Stefan Treiber (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Yamin H-Wold (2.), 2:0 Lukas Riglewski (8.), 3:0 Lukas Riglewski (22. Foulelfmeter), 3:1 Mert Güzelarslan (60.), 4:1 Lukas Riglewski (90.+1 Handelfmeter)
Gelb-Rot: Ünal Tosun (96./Türkgücü München/)
Der FC Deisenhofen hat beim TuS Geretsried einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg eingefahren. Vor 300 Zuschauern brachte Paul Schemat die Gäste bereits in der 22. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Geretsrieder ließ nicht lange auf sich warten: Top-Torjäger Srdan Ivkovic glich nur acht Minuten später zum 1:1 aus. Doch die Freude der Hausherren währte nur kurz, denn Yasin Yilmaz stellte in der 33. Minute den alten Vorsprung für Deisenhofen wieder her.
In der Schlussphase wurde es hektisch für die Gastgeber. Isni Redjepi sah in der 82. Minute die Gelb-Rote Karte, Sebastian Rosina kassierte sogar Rot in der 95. Minute – doch der Ausgleich blieb aus.
TuS Geretsried – FC Deisenhofen 1:2
TuS Geretsried: Cedomir Radic, Christian Wiedenhofer, Lars Maison, Isni Redjepi, Sebastian Rosina, Linus Falck (59. Thomas Schnaderbeck), Anastasios Karpouzidis (59. Kaan Aygün), Keita Kawai, Sebastian Schrills, Srdan Ivkovic, Alexander Bazdrigiannis (60. Veron Fejzullahi)
FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Leo Edenhofer, Georg Jungkunz (65. Tobias Seidl), Leon Müller-Wiesen (92. Dennis Yimez), Yasin Yilmaz (89. Andreas Perneker), Noah Semmler (75. Jan Krettek), Lennard Jung, Paul Schemat (80. Florian Weber), Florian Schmid
Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau) - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Paul Schemat (22.), 1:1 Srdan Ivkovic (30.), 1:2 Yasin Yilmaz (33.)
Gelb-Rot: Isni Redjepi (82./TuS Geretsried/)
Rot: Sebastian Rosina (95./TuS Geretsried/)
Der FC Pipinsried hat im Auswärtsspiel beim FC Gundelfingen einen wichtigen 1:0-Sieg eingefahren und damit seine Position im oberen Tabellendrittel gefestigt. Vor 510 Zuschauern in Gundelfingen sorgte Mario Götzendörfer bereits in der 10. Minute für die frühe Führung der Gäste.
Die Hausherren bemühten sich über die gesamte Spielzeit um den Ausgleich, konnten jedoch die kompakt stehende Pipinsrieder Defensive nicht überwinden. In der Schlussphase wurde die Aufgabe für Gundelfingen noch schwerer, als Jeremias Seibold in der 91. Minute nach einem Foul die Gelb-Rote Karte sah und sein Team in Unterzahl agieren musste. Der FCP brachte die knappe Führung über die Zeit und feierte am Ende einen Auswärtserfolg.
FC Gundelfingen – FC Pipinsried 0:1
FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Elias Weichler, Jan-Luca Fink, David Anzenhofer, Kevin Lochbrunner, Janik Noller (84. Noah Sailer), Niklas Fink (75. Nico Frisch), Jeremias Seibold, Yannick Maurer (70. Jonas Schneider), Simon Achatz (50. Samuel Seibold), Mehmet Ali Fidan (61. David Spizert)
FC Pipinsried: Dominik Bals, Sebastian Keßler, Benedikt Lobenhofer, Angelo Mayer (88. Pablo Rodriguez Benitez), Alexander Lungwitz, Tobias Schröck, Mario Götzendörfer (94. Nenad Petkovic), Jonas Lindner, Nico Karger (88. Jaroud Kanze), Florian Gebert (82. Fabian Benko), Kubilay Celik (66. Maximilian Schmidt)
Schiedsrichter: Benjamin Wagner (Kirchehrenbach) - Zuschauer: 510
Tore: 0:1 Mario Götzendörfer (10.)
Gelb-Rot: Jeremias Seibold (91./FC Gundelfingen/Foul)
Die Saison des TSV 1860 München II läuft nahezu perfekt. Auch im 9. Bayernliga-Spiel der Saison blieben die Junglöwen unter Alper Kayabunar ungeschlagen und thronen deshalb vorneweg an der Tabellenspitze.
Gegen Türkspor Augsburg erwischte 1860 einmal mehr einen guten Start. Schon nach sieben Minuten ließ Raphael Wach nach Vorlage von Emre Erdogan die Löwen jubeln. Zur Mitte der zweiten Hälfte dann der zweite Streich: Xaver Kiefersauer erhöhte nach Vorlage von Noah Klose auf 2:0. Direkt nach der Pause legte Klose (52.) den nächsten Treffer nach und sorgte damit früh für die Entscheidung. Der Anschlusstreffer von Javin Bolte (66.) war am Ende nur Ergebniskosmetik.
TSV 1860 München II – Türkspor Augsburg 3:1
TSV 1860 München II: Stefan Musa, Justin Thönig (91. Matthias Roithmayr), Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Lasse Faßmann, Xaver Kiefersauer, Raphael Wach (89. Benedikt Hoppe), Damjan Dordan (56. Lucas Grancay), Cristian Leone (64. Max Jägerbauer), Noah Klose (74. Arin Garza), Emre Erdogan - Trainer: Alper Kayabunar - Trainer: Vincent Saller
Türkspor Augsburg: Michael Loroff, Berkan Aydin, Engjell Havolli, Yunus Erdal, Tobias Ullmann (78. Nino Peulić), Dominik Krachtus (68. Eren Bozkurt), Hazem Ibrahim (46. Valdrin Katana), Javin Bolte, Dogukan Mumcu (46. David Anyaonu), Ibrahim Capar, Ruvjed Perovic (46. Niklas Berger) - Trainer: Servet Bozdag
Schiedsrichter: Stefan Dorfner (Falkenfels) - Zuschauer: 175
Tore: 1:0 Raphael Wach (7.), 2:0 Xaver Kiefersauer (24.), 3:0 Noah Klose (51.), 3:1 Javin Bolte (66.)
Wieder ein Herzschlagfinale für Landsberg, aber diesmal mit dem besseren Ende für den TSV. Nach dem Last-Minute-Remis in Kirchanschöring wollte die Mannschaft gegen Kottern endlich den ersten Sieg unter Christoph Rech feiern, und startete gut rein: Nach 16 Minuten klingelte es im Gästegehäuse, doch Kottern schlug zurück: Nach Foul von Daniele Sgodzaj besorgte Matthias Jocham vom Punkt den 1:1-Pausenstand.
Die zweite Hälfte begann mit einem Schock für Landsberg: Tiziano Mulas sah nach 50 Minuten die Rote Karte. Doch der TSV wehrte sich, und wurde belohnt: Neuzugang Benito Alisanovic stellte in der 66. Minute auf 2:1. Kurz vor Schluss kochten dann die Emotionen hoch: In der 96. Minute sah Noah Hackenschmidt die Rote Karte, nur zwei Minuten später besorgte Maximilian Berwein mit dem 3:1 für die Entscheidung.
TSV Landsberg – TSV Kottern 3:1
TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Maximilian Holdenrieder, Lukas Bettrich, Benedikt Auburger, Jannik Fippl, Benito Alisanovic, Daniele Sgodzaj (77. Tadeus Henn), Tiziano Mulas, Tino Reich (85. Fabian Kljucevic), Maximilian Berwein, Jeton Abazi (59. Maximilian Seemüller) - Trainer: Christoph Rech - Trainer: Furkan Kircicek
TSV Kottern: Christoph Siebken, Marco Miller, Tim Buchmann (75. Fabian Günes), Filip Dobras (70. Martin Dausch), Lukas Ender, Roland Fichtl, Matthias Jocham, Marco Schad, Christopher Duchardt, Kevin Haug, Achim Speiser (11. Noah Hackenschmidt) - Trainer: Martin Dausch
Schiedsrichter: Xaver Fabisch (München) - Zuschauer: 360
Tore: 1:0 Marco Miller (16. Eigentor), 1:1 Matthias Jocham (36. Foulelfmeter), 2:1 Benito Alisanovic (66.), 3:1 Maximilian Berwein (90.+7 Foulelfmeter)
Rot: Tiziano Mulas (50./TSV Landsberg/)
Rot: Noah Hackenschmidt (95./TSV Kottern/)