Der Spitzenreiter ist - zumindest in der Hinrundentabelle - nicht mehr von Rang eins zu verdrängen! – Foto: Robert Geisler | SP4ORT.de

Bayernliga-Herbstmeister! Schalding zieht giftigen Dachauern den Zahn Gallmaiers Dosenöffner direkt nach Wiederbeginn kippt die Partie +++ Bei FuPa.tv zu bestaunen: Drei richtig tolle SVS-Treffer

Die Herbstmeisterschaft ist perfekt, weil der TSV Landsberg gegen den FC Ismaning leer ausging! Der SV Schalding-Heining holt an Spieltag 16 Saisonsieg Nummer zwölf dank dreier toller Treffer - gegen einen giftigen TSV Dachau. In einer umkämpften Partie war Markus Gallmaiers Kopfballtreffer eine Minute nach Wiederbeginn der Dösenöffner. Und so kippte die umkämpfte Partie noch deutlich auf die Seite des SVS.

Und so hatte Dachau-Coach Alex Weiser hinterher auch einige lobende Worte für seine Rumpftruppe parat: "Uns war klar, dass wir nicht viel Ballbesitz bekommen werden. Über Nacht sind uns dann kurzfristig auch noch vier Spieler krankheitsbedingt ausgefallen. Hut ab, wie wir's dennoch gemacht haben heut'! Das 0:1 gleich nach der Halbzeit hat uns den Zahn gezogen. Am Ende war der Schaldinger Sieg dann auch verdient." Dachau stand im ersten Durchgang im 5-4-1 defensiv stabil, wagte sich aber auch mal nach vorne, und agierte vor allem richtig bissig. Per Pfostenschuss hätte Marcel Kosuch seine Farben fast sogar in Front gebracht (4.). Und auch wenn die Schaldinger spielstärker waren. Die erste richtig dicke Chance gab's erst in Minute 45.+1, als Patrick Rott das Ziel volley knapp verfehlte.