Bayernliga: Geretsried siegt zu zehnt - Deisenhofen mit Lucky Punch

Am Samstag konnte Geretsried in Unterzahl in Augsburg gewinnen, Deisenhofen fuhr einen späten Heimsieg über Heimstetten ein. Türkgücü unterlag Gundelfingen, Pipinsried bezwang Schwaig. Zwischen Kirchanschöring und Nördlingen konnte kein Sieger ermittelt werden. Der Spieltag in der Übersicht.

Der TuS Geretsried konnte sein Gastspiel bei Türkspor Augsburg trotz Unterzahl für sich entscheiden. Zunächst brachte Tobias Ullmann die Augsburger nach sieben Minuten in Front, Gästekapitän Sebastian Schrills glich nach einer halben Stunde aber aus. In der 59. Minute wurde Geretsrieds Anastasios Karpouzidis vorzeitig zum Duschen geschickt, eine gute Viertelstunde später stellte Veron Fejzullahi auf 2:1. Geretsried klettert mit dem Sieg auf den zehnten Platz, Türkspor Augsburg steht auf Rang 14.

Lange sah es zwischen dem FC Deisenhofen und dem SV Heimstetten nach einer torlosen Nummer aus, ehe Florian Schmid in der Nachspielzeit dem Heimsieg perfekt machte (90.+3). Deisenhofen und Heimstetten tauschen die Plätze: Die Gastgeber sind Achter, die Gäste Neunter.

Der SV Kirchanschöring und der TSV Nördlingen trennten sich mit 2:2. Manuel Omelanowsky und Jonas Kronbichler sorgten für die 2:0Führung der Hausherren, die bis kurz vor Schluss Bestand hatte (35. und 76.). Simon Gruber mimte aber den Partycrasher, innerhalb von vier Minuten netzte er doppelt (86. und 90.). Mit den verlorenen zwei Punkten kann Kirchanschöring nicht auf den Tabellenführer 1860 II aufrücken, der Rückstand beträgt sechs Zähler. Nördlingen steht auf dem 13. Platz. SV Kirchanschöring – TSV Nördlingen 2:2

SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei, Thorsten Nicklas (83. Andreas Krämer), Elias Huber, Dominik Auerhammer, David Rosenstatter, Maximilian Reiter, Manuel Omelanowsky (77. Sebastian Dengel), Jonas Kronbichler (89. Nick Schreiber), Samuel Schwarz (70. David Lobendank), Marco Schmitzberger (69. Dennis Hrvoic) - Trainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger

TSV Nördlingen: Daniel Martin, Nico Schmidt, Jens Schüler, Julian Bosch (46. Thomas Schmid), Johannes Fiedler (61. Jan Mielich), Mario Szabo, Jakob Mayer, Mario Taglieber (87. Jan Reicherzer), Bernd Rathgeber (61. Hakki Yildiz), Alexander Schröter, Simon Gruber - Trainer: Mark Merz - Trainer: Daniel Kerscher

Schiedsrichter: Lothar Ostheimer (Sulzberg) - Zuschauer: 447

Tore: 1:0 Manuel Omelanowsky (35.), 2:0 Jonas Kronbichler (76.), 2:1 Simon Gruber (86.), 2:2 Simon Gruber (90.)

Türkgücü München konnte erneut nicht gewinnen, der Absteiger unterlag dem Aufsteiger FC Gundelfingen mit 3:1. Mehmet Ali Fidan brachte die Gäste in Front (14.), Janik Noller erhöhte in Minute 41. Noch vor der Pause kam Türkgücü in Person von Fernando Herodes zum Anschluss (43.). Nach dem Seitenwechsel hatte Fatjon Celani den Ausgleich auf dem Fuß, er scheiterte aber vom Punkt an Gäste-Keeper Tobias Werdich (62.). In der Folge machte David Spizert alles klar (76.). Gundelfingen klettert auf den vierten Platz, Türkgücü bleibt im Keller auf Rang 15 kleben.

Türkgücü München – FC Gundelfingen 1:3

Türkgücü München: Felix Thiel, Dominik Kurija, Yasin Saglam (69. Ivan Martinovic), Rodriguez Fantozzi, Mhammed Sanawar (79. Migjen Kabashi), Marcello Ljubicic, Ünal Tosun, Fernando Herodes (83. Job Musuasua), Atilla Arkadas (18. Tunahan Reis), Mert Sahin, Fatjon Celani (79. Matija Radonjic) - Trainer: Ünal Tosun - Trainer: Yunus Yilmaz

FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Elias Weichler, Jan-Luca Fink, David Anzenhofer, Kevin Lochbrunner, Jonas Schneider (54. Simon Achatz), Niklas Fink (68. Noah Sailer), Jeremias Seibold, Yannick Maurer (46. Samuel Seibold), Janik Noller (79. Nico Frisch), Mehmet Ali Fidan (59. David Spizert) - Trainer: Thomas Rudolph - Trainer: Stefan Heger

Schiedsrichter: Magnus Gehrwald (Irlbach) - Zuschauer: 82

Tore: 0:1 Mehmet Ali Fidan (14.), 0:2 Janik Noller (41.), 1:2 Fernando Herodes (43.), 1:3 David Spizert (76.)

Besondere Vorkommnisse: Fatjon Celani (Türkgücü München) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Tobias Werdich (62.).

Der FC Pipinsried konnte den FC Sportfreunde Schwaig mit 2:0 besiegen. Florin Gebert war der Mann des Tages, er erzielte beide Treffer für die Hausherren (50. und 83.). Pipinsried zieht mit dem Heimsieg an Schwaig vorbei und positioniert sich auf den sechsten Platz. Schwaig ist punktgleich auf Rang sieben. FC Pipinsried – FC Sportfreunde Schwaig 2:0

FC Pipinsried: Maximilian Engl, Sebastian Keßler, Angelo Mayer (74. Max Dombrowka), Alexander Lungwitz, Felix Popp, Tobias Schröck, Mario Götzendörfer (90. Pablo Rodriguez Benitez), Jonas Lindner, Nico Karger (38. Fabian Benko), Florian Gebert (88. Maximilian Schmidt), Kubilay Celik (67. Jaroud Kanze) - Trainer: Josef Steinberger

FC Sportfreunde Schwaig: Maximilian Huber, Sebastian Hofmaier, Mathias Leiber, Noah Brill (84. Tobias Jell), Linus Hesch (88. Philipp Gau), Vincent Sommer (77. James Timbana), Bilal Ibrahim (77. Daniel Gaedke), Tim Schels, Florian Pflügler (74. Robert Rohrhirsch), Raffael Ascher, Leon Roth - Trainer: Christian Donbeck

Schiedsrichter: Korbinian Eßberger (Geiselhöring) - Zuschauer: 332

Tore: 1:0 Florian Gebert (50.), 2:0 Florian Gebert (83.)

