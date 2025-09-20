Bayernliga: Geretsried siegt zu zehnt - Deisenhofen mit Lucky Punch

Am Samstag konnte Geretsried in Unterzahl in Augsburg gewinnen, Deisenhofen fuhr einen späten Heimsieg über Heimstetten ein. Türkgücü unterlag Gundelfingen, Pipinsried bezwang Schwaig. Zwischen Kirchanschöring und Nördlingen konnte kein Sieger ermittelt werden. Der Spieltag in der Übersicht.
Der TuS Geretsried konnte sein Gastspiel bei Türkspor Augsburg trotz Unterzahl für sich entscheiden. Zunächst brachte Tobias Ullmann die Augsburger nach sieben Minuten in Front, Gästekapitän Sebastian Schrills glich nach einer halben Stunde aber aus. In der 59. Minute wurde Geretsrieds Anastasios Karpouzidis vorzeitig zum Duschen geschickt, eine gute Viertelstunde später stellte Veron Fejzullahi auf 2:1. Geretsried klettert mit dem Sieg auf den zehnten Platz, Türkspor Augsburg steht auf Rang 14.
Türkspor Augsburg – TuS Geretsried 1:2
Türkspor Augsburg: Michael Loroff, Berkan Aydin (46. Dogukan Mumcu) (80. Eren Bozkurt), Engjell Havolli, Niklas Berger, Yunus Erdal (43. Daniel Biermann), Tobias Ullmann, Dominik Krachtus, Javin Bolte, David Anyaonu, Ibrahim Capar (69. Harouna Boubacar), Ruvjed Perovic (46. Burak Uludag) - Trainer: Servet Bozdag
TuS Geretsried: Cedomir Radic, Lukas Kellner, Christian Wiedenhofer, Lars Maison (62. Linus Falck), Isni Redjepi, Anastasios Karpouzidis, Keita Kawai, Veron Fejzullahi (79. Thomas Schnaderbeck), Sebastian Schrills (90. Lucca Schier), Alexander Bazdrigiannis, Kaan Aygün (62. Thomas Puscher) - Trainer: Daniel Dittmann
Schiedsrichter: Jonas Kohn (Amberg) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Tobias Ullmann (7.), 1:1 Sebastian Schrills (29.), 1:2 Veron Fejzullahi (73.)
Gelb-Rot: Anastasios Karpouzidis (58./TuS Geretsried/)
Lange sah es zwischen dem FC Deisenhofen und dem SV Heimstetten nach einer torlosen Nummer aus, ehe Florian Schmid in der Nachspielzeit dem Heimsieg perfekt machte (90.+3). Deisenhofen und Heimstetten tauschen die Plätze: Die Gastgeber sind Achter, die Gäste Neunter.
FC Deisenhofen – SV Heimstetten 1:0
FC Deisenhofen: Maximilian Obermeier, Valentin Köber, Nikolaos Gkasimpagiazov, Leo Edenhofer, Leon Müller-Wiesen (82. Dennis Yimez), Yasin Yilmaz (64. Jan Krettek), Lennard Jung, Paul Schemat (82. Florian Weber), Lukas Kretzschmar (74. Georg Jungkunz), Tobias Seidl (56. Noah Semmler), Florian Schmid - Trainer: Andreas Pummer
SV Heimstetten: Fabian Scherger, Quentin Kehl, Fabian Cavadias, Ikenna Ezeala (46. Rene Rüther), Yannick Günzel, Dennis Polat, Luka Arslan (46. Luke Nauen), Vitus Vochatzer, Emil Titze (66. Benedict Fink), Lukas Riglewski, Dominique Girtler - Trainer: Sarah Romert
Schiedsrichter: Alexander Petzke (Surheim) - Zuschauer: 350
Tore: 1:0 Florian Schmid (90.+3)
Der SV Kirchanschöring und der TSV Nördlingen trennten sich mit 2:2. Manuel Omelanowsky und Jonas Kronbichler sorgten für die 2:0Führung der Hausherren, die bis kurz vor Schluss Bestand hatte (35. und 76.). Simon Gruber mimte aber den Partycrasher, innerhalb von vier Minuten netzte er doppelt (86. und 90.). Mit den verlorenen zwei Punkten kann Kirchanschöring nicht auf den Tabellenführer 1860 II aufrücken, der Rückstand beträgt sechs Zähler. Nördlingen steht auf dem 13. Platz.
SV Kirchanschöring – TSV Nördlingen 2:2
SV Kirchanschöring: Egon Weber, Luca Obirei, Thorsten Nicklas (83. Andreas Krämer), Elias Huber, Dominik Auerhammer, David Rosenstatter, Maximilian Reiter, Manuel Omelanowsky (77. Sebastian Dengel), Jonas Kronbichler (89. Nick Schreiber), Samuel Schwarz (70. David Lobendank), Marco Schmitzberger (69. Dennis Hrvoic) - Trainer: Christoph Dinkelbach - Trainer: Thomas Leberfinger
TSV Nördlingen: Daniel Martin, Nico Schmidt, Jens Schüler, Julian Bosch (46. Thomas Schmid), Johannes Fiedler (61. Jan Mielich), Mario Szabo, Jakob Mayer, Mario Taglieber (87. Jan Reicherzer), Bernd Rathgeber (61. Hakki Yildiz), Alexander Schröter, Simon Gruber - Trainer: Mark Merz - Trainer: Daniel Kerscher
Schiedsrichter: Lothar Ostheimer (Sulzberg) - Zuschauer: 447
Tore: 1:0 Manuel Omelanowsky (35.), 2:0 Jonas Kronbichler (76.), 2:1 Simon Gruber (86.), 2:2 Simon Gruber (90.)
Türkgücü München konnte erneut nicht gewinnen, der Absteiger unterlag dem Aufsteiger FC Gundelfingen mit 3:1. Mehmet Ali Fidan brachte die Gäste in Front (14.), Janik Noller erhöhte in Minute 41. Noch vor der Pause kam Türkgücü in Person von Fernando Herodes zum Anschluss (43.). Nach dem Seitenwechsel hatte Fatjon Celani den Ausgleich auf dem Fuß, er scheiterte aber vom Punkt an Gäste-Keeper Tobias Werdich (62.). In der Folge machte David Spizert alles klar (76.). Gundelfingen klettert auf den vierten Platz, Türkgücü bleibt im Keller auf Rang 15 kleben.
Türkgücü München – FC Gundelfingen 1:3
Türkgücü München: Felix Thiel, Dominik Kurija, Yasin Saglam (69. Ivan Martinovic), Rodriguez Fantozzi, Mhammed Sanawar (79. Migjen Kabashi), Marcello Ljubicic, Ünal Tosun, Fernando Herodes (83. Job Musuasua), Atilla Arkadas (18. Tunahan Reis), Mert Sahin, Fatjon Celani (79. Matija Radonjic) - Trainer: Ünal Tosun - Trainer: Yunus Yilmaz
FC Gundelfingen: Tobias Werdich, Elias Weichler, Jan-Luca Fink, David Anzenhofer, Kevin Lochbrunner, Jonas Schneider (54. Simon Achatz), Niklas Fink (68. Noah Sailer), Jeremias Seibold, Yannick Maurer (46. Samuel Seibold), Janik Noller (79. Nico Frisch), Mehmet Ali Fidan (59. David Spizert) - Trainer: Thomas Rudolph - Trainer: Stefan Heger
Schiedsrichter: Magnus Gehrwald (Irlbach) - Zuschauer: 82
Tore: 0:1 Mehmet Ali Fidan (14.), 0:2 Janik Noller (41.), 1:2 Fernando Herodes (43.), 1:3 David Spizert (76.)
Besondere Vorkommnisse: Fatjon Celani (Türkgücü München) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Tobias Werdich (62.).
Der FC Pipinsried konnte den FC Sportfreunde Schwaig mit 2:0 besiegen. Florin Gebert war der Mann des Tages, er erzielte beide Treffer für die Hausherren (50. und 83.). Pipinsried zieht mit dem Heimsieg an Schwaig vorbei und positioniert sich auf den sechsten Platz. Schwaig ist punktgleich auf Rang sieben.
FC Pipinsried – FC Sportfreunde Schwaig 2:0
FC Pipinsried: Maximilian Engl, Sebastian Keßler, Angelo Mayer (74. Max Dombrowka), Alexander Lungwitz, Felix Popp, Tobias Schröck, Mario Götzendörfer (90. Pablo Rodriguez Benitez), Jonas Lindner, Nico Karger (38. Fabian Benko), Florian Gebert (88. Maximilian Schmidt), Kubilay Celik (67. Jaroud Kanze) - Trainer: Josef Steinberger
FC Sportfreunde Schwaig: Maximilian Huber, Sebastian Hofmaier, Mathias Leiber, Noah Brill (84. Tobias Jell), Linus Hesch (88. Philipp Gau), Vincent Sommer (77. James Timbana), Bilal Ibrahim (77. Daniel Gaedke), Tim Schels, Florian Pflügler (74. Robert Rohrhirsch), Raffael Ascher, Leon Roth - Trainer: Christian Donbeck
Schiedsrichter: Korbinian Eßberger (Geiselhöring) - Zuschauer: 332
Tore: 1:0 Florian Gebert (50.), 2:0 Florian Gebert (83.)
Der TSV Landsberg gewinnt eine wilde Partie gegen Aufsteiger Sturm Hauzenberg. Dabei starteten die Gäste ideal ins Spiel und gingen bereits in der zweiten Minute nach einem Fehler von Leimeister in Führung. Sgodzaj gelang in der 26. Minute der Ausgleich für den TSV. Doch kurz vor der Pause gab es Elfmeter für die Gäste, den Michl eiskalt verwandelte (44.).
In der zweiten Halbzeit spielte dann fast nur noch Landsberg. Und die Hausherren belohnten sich: Berwein blieb vor Obermüller cool und lupfte lässig zum 2:2 (58.). Landsberg drückte weiter und wurde nach einem schlimmen Aufbaufehler belohnt – Ruprecht bedankte sich und traf zum 3:2 (71.). Als Hauzenberg alles nach vorne schmiss, konterte Landsberg und Dollinger setzte die endgültige Entscheidung (93.).
Damit schiebt sich Landsberg vorübergehend auf Platz zwei mit nun 19 Punkten. Hauzenberg bleibt mit vier Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.
TSV Landsberg – FC Sturm Hauzenberg 4:2
TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Maximilian Holdenrieder (90. Fabian Kljucevic), Lukas Bettrich, Benedikt Auburger, Jannik Fippl, Benito Alisanovic, Daniele Sgodzaj, Maximilian Seemüller (64. Moritz Ruprecht), Tadeus Henn (64. Jeton Abazi) (86. Luca Dollinger), Tino Reich, Maximilian Berwein (79. Kilian Pittrich)
FC Sturm Hauzenberg: Christoph Obermüller, Fabian Gastinger, Alexander Kretz (68. Dominik Manzenberger), Philipp Michl (64. Thomas Köglmeier), Nico Wipplinger, Niklas Heininger, Christoph Traxinger, Luca Canales Uhrmann (78. Senad Sallaku), Florian Seibold, Hannes Hobelsberger (90. Philipp Schneider), Bastian Schmid (82. Fabian Wiesmaier)
Schiedsrichter: Stefan Dorfner (Falkenfels) - Zuschauer: 280
Tore: 0:1 Philipp Michl (2.), 1:1 Daniele Sgodzaj (28.), 1:2 Philipp Michl (44. Foulelfmeter), 2:2 Maximilian Berwein (58.), 3:2 Moritz Ruprecht (71.), 4:2 Luca Dollinger (90.+3)
Lucky-Punch im Top-Spiel! Der SV Erlbach schlägt den TSV 1860 München II dank eines späten Tores von Thiel (88. Minute) mit 2:1 und fügt der Mannschaft von Alper Kayabunar die erste Niederlage zu Saison zu.
Alex Fischer brachte die Hausherren vor 804 Zuschauern in der 26. Minute nach einer Ecke in Führung. Finn Fuchs glich in Halbzeit zwei für die Löwen aus (67. Minute). Doch der SVE hatte noch einen Pfeil im Köcher und traf kurz vor Schluss ins Schwarze.
Damit steht Erlbach mit 18 Punkten vorübergehend auf Platz vier. Die Löwen bleiben komfortabel Erster mit 25 Punkten.
SV Erlbach – TSV 1860 München II 2:1
SV Erlbach: Enrique Bösl, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn, Benjamin Schlettwagner, Yannik Seils, Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Florian Wiedl (79. Tobias Duxner), Milos Lukic (92. Samuel Zwislsperger), Levin Ramstetter (74. David Vogl), Leonhard Thiel
TSV 1860 München II: Miran Qela, Justin Thönig, Alexander Benede Aquayo, Finn Fuchs, Lasse Faßmann, Xaver Kiefersauer (42. Benedikt Hoppe), Raphael Wach, Damjan Dordan (70. Lucas Grancay), Cristian Leone, Noah Klose (83. Arin Garza), Emre Erdogan (77. Sandro Porta)
Schiedsrichter: Felix Scharf (Regensburg) - Zuschauer: 804
Tore: 1:0 Alexander Fischer (26.), 1:1 Finn Fuchs (67.), 2:1 Leonhard Thiel (88.)