Bayernliga: Gelingt Ismaning gegen Erlbach der Befreiungsschlag?

Spiele am Sonntag

Der FC Ismaning schlägt den SV Erlbach und vergrößert sein Polster auf die Abstiegsränge. Den besseren Start erwischten zunächst aber die Gäste und gingen schon in der 6. Minute durch einen Treffer von Milos Lukic in Führung. Ismaning zeigte sich jedoch unbeeindruckt und glich in der 18. Minute durch Alekzandar Sinabov aus. Im zweiten Durchgang entwickelte sich eine umkämpfte Partie.

In der 69. Mintute erzielte der eingewechselte Alessio Thies das 2:1 für die Hausherren und leitete eine hitzige Schlussphase ein. Alexander Fischer auf Seiten des SV Erlbach und der Ismaninger Kevin Kozica sahen etwa zehn Minuten vor dem Ende beide die gelb-rote Karte. Kurz vor Schluss sorgte Philip Kuhn per Elfmeter dann für den 3:1-Endstand. Dem FC Ismaning gelingt ein kleiner Befreiungsschlag, für den SV Erlbach ist die Pleite ein bitterer Rückschlag im Aufstiegsrennen.

FC Ismaning – SV Erlbach 3:1

FC Ismaning: Maximilian Retzer, Daniel Weber, Gianluca Wild, Altin Maxhuni, Fabian Streibl (95. Lucio Gonzalo Theveny), Siegfried Kübler (78. Agon Bashota), Philip Kuhn (86. Giovanni Pollio), Kevin Kozica, Vito Liuzza, Alekzandar Sinabov (66. Alessio Thies), Alessandro Cazorla (90. Cengiz Basaran)

SV Erlbach: Lorenz Becherer, Alexander Fischer, Wolfgang Hahn (75. David Vogl), Benjamin Schlettwagner, Yannik Seils (86. Michael Winter), Maximilian Sammereier, Christopher Obermeier, Florian Wiedl (86. Samuel Zwislsperger), Milos Lukic (72. Tobias Duxner), Levin Ramstetter, Leonhard Thiel (86. Pascal Dirnaichner)

Tore: 0:1 Milos Lukic (6.), 1:1 Alekzandar Sinabov (18.), 2:1 Alessio Thies (69.), 3:1 Philip Kuhn (85. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Alexander Fischer (79./SV Erlbach/)

Gelb-Rot: Kevin Kozica (80./FC Ismaning/)