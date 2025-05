Bayernliga Frauen: Der 19. Spieltag im Überblick

Der 19. Spieltag der Frauen-Bayernliga hielt, was er versprach: packende Spiele und reichlich Tore. Besonders in Ingolstadt wurde den Fans ein wahres Spektakel geboten – sieben Treffer sorgten für beste Unterhaltung. Während sich Greuther Fürth weiter in starker Form präsentierte, feierten die abstiegsbedrohten Teams aus Kirchberg und Frauenbiburg jeweils wichtige Erfolgserlebnisse im Kampf um den Klassenerhalt. Ruderting hingegen lässt wichtige Punkte liegen und bringt Fürth damit näher an den Meistertitel.