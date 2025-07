Bayernliga: FCD siegt – Geretsried und Heimstetten punken

Was für eine Aufholjagd des SV Heimstetten. Trotz eines 0:3-Rückstands nach 41 Minuten rettete die Mannschaft von Sarah Romert noch einen Punkt im Heimspiel gegen den TSV Nördlingen.

Simon Gruber per Doppelpack (10./34.) und Patrick Högg (41.) brachten die Gäste vor 300 Zuschauern mit 3:0 in Führung. Severin Müller läutete mit dem 1:3 in der 43. Minute die Aufholjagd ein.