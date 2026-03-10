Bayernliga: FC Ismaning baut Abstand auf Abstiegsplätze aus

Die SF Schwaig empfing am Dienstagabend den FC Ismaning zum Nachholspiel des 21. Spieltags. Vito Luizza brachte die Gäste nach bereits sechs Minuten mit seinem Treffer zum 1:0 in Führung und besiegelte so den Auswärtssieg. Damit erhöhten die Ismaning ihr Punktekonto auf 26 Zähler und festigten den 12. Tabellenplatz. Die Jungs von Christian Donbeck gingen zum zweiten mal in diesem Jahr leer aus.