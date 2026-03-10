Bayernliga: FC Ismaning baut Abstand auf Abstiegsplätze aus

Der FC Ismaning holte aus den ersten drei Partien zum Pflichtspielauftakt sieben Punkte und entfernt sich nun Schrittweise immer mehr von der Abstiegszone. Kann man nun schon von einem Top-Start ins Jahr 2026 sprechen? Am Samstag bietet sich direkt die nächste Gelegenheit zu Punkten gegen Türkgücü München.
Die SF Schwaig empfing am Dienstagabend den FC Ismaning zum Nachholspiel des 21. Spieltags. Vito Luizza brachte die Gäste nach bereits sechs Minuten mit seinem Treffer zum 1:0 in Führung und besiegelte so den Auswärtssieg. Damit erhöhten die Ismaning ihr Punktekonto auf 26 Zähler und festigten den 12. Tabellenplatz. Die Jungs von Christian Donbeck gingen zum zweiten mal in diesem Jahr leer aus.
FC Sportfreunde Schwaig – FC Ismaning 0:1
FC Sportfreunde Schwaig: Felix Thiel, Sebastian Hofmaier, Noah Brill (81. Linus Hesch), Fabio Groß (72. James Timbana), Philipp Gau (81. Tobias Jell), Nerman Mackic, Tim Schels (57. Vincent Sommer), Florian Pflügler, Robert Rohrhirsch, Raffael Ascher, Felix Günzel (64. Daniel Gaedke) - Trainer: Christian Donbeck
FC Ismaning: Maximilian Retzer, Daniel Weber, Dominik Krizanac, Gianluca Wild, Altin Maxhuni (59. Benedikt Kuhn) (88. Lucio Gonzalo Theveny), Fabian Streibl, Dimitrios Vourtsis, Philip Kuhn (88. Lucio Gonzalo Theveny), Vito Liuzza (93. Cengiz Basaran), Alessandro Cazorla, Ilkan Atak (81. Kevin Kozica) - Trainer: Xhevat Muriqi
Schiedsrichter: Jonas Jäcker (Weilheim) - Zuschauer: 267
Tore: 0:1 Vito Liuzza (6.)